Nutella åpner eget hotell

I januar 2020 vil et knippe Nutella-fans få sjansen til å sjekke inn på et vaskeekte sjokoladepålegg-hotell.

Det opplyste det italiensk-eide selskapet Ferrero Brands tidligere i november.

Hotellet, som ligger i vindistriktet Napa Valley i California, har fått navnet Hotella Nutella.

Sjokoladepålegget har startet en konkurranse hvor vinnerne får en helg på hotellet i januar 2020.

På nettsidene til Hotella Nutella kommer det fram at de heldige utkårede får dekket transport og overnatting for to personer. En unik frokostopplevelse og Nutella-baserte aktiviteter står også på menyen.

NUTELLA-DRØM: Rommene på hotellet overlater lite til fantasien. Foto: Nutella

Hotellet kommer i tillegg til å ha et hasselnøtt-tema dekor, med Nutella-tapet, -gardiner, -puter og -tepper, samt gigantiske Nutella-krukker.

De siste ukene har Nutella postet flere bilder og videoer på sin Instagram-konto, og flere kjente kokker og bakere har blitt avbildet i forbindelse med hotell-stuntet.

Kommentarfeltene flommer nå over med sjokkerte og oppspilte Nutella-fans, som knapt kan tro nyheten.

Den eneste ulempen for sjokoladepålegg-fanatikere utenfor USA er derimot at de ikke kan delta i konkurransen. Den er nemlig forbeholdt innbyggerne av de 50 statene.