Ny dating-trend: Sexy bilder skaper problemer

Hvis du er blant dem som får et skikkelig ego-boost av å legge ut bilder av deg selv på Instagram, bør du lese videre.

Er det greit å date noen, men legge ut sexy bilder på Instagram for å få kommentarer og likes fra beundrere og ekser? Det er dilemmaet i den nye dating-trenden som har fått navnet «vaunting».

Om du fortsetter å jakte ego-boosts på sosiale medier, selv om du har begynt å date noen eller kanskje er i et forhold, kan det nemlig bli veldig problematisk.

Oppmerksomheten det gir, kan stikke kjepper i hjula for forholdet til den du dater nå.

Det blir spesielt betent om du legger ut mer lettkledde bilder, selv om det kanskje er helt uskyldige feriebilder eller treningsbilder, forteller sexolog Nikki Read til nettstedet Dmarge.

Fellen man lett kan gå i

Skal du løse dette, er det om å gjøre å ikke bli irritert eller sjalu, råder sexologen.

– Som en gutt bør du være forsiktig med negative kommentarer om en kvinnes sexy utseende. For det kan bli ansett som en form av «slut-shaming».

En annen ting som kan misforstås er om du legger ordene i munnen på den du treffer.

– «Synes du ikke det er anstendig å»... burde du unngå til enhver pris, det er bare en måte å si til den andre at «ser du ikke det jeg ser?»

Den beste måten å ta opp problemet

Sexologen mener at det å prate med hverandre om det, er det viktigste du kan gjøre.

Likevel tror hun ikke det er lurt å ta det opp helt i begynnelsen av forholdet, men heller vente i noen måneder, til r man vet om dette er et forhold man ønsker å gå videre med eller ikke.

Det aller viktigste tipset sexologen har, er å ikke anklage partneren din og si at han eller hun må slutte å dele det de deler av bilder.

Løsningen er å forklare hvordan du føler deg når vedkommende legger ut slikt og får oppmerksomhet på den måten. På den måten kan den du dater lettere relatere seg til det du sier, og han eller hun slipper å få trådt nedover hodet at de gjør noe feil.

– Istedenfor å si «slutt med dette, vi er i et forhold», så er det en samtale om «jeg vil bare snakke med deg om hvordan jeg føler om dette». Si «jeg føler meg ukomfortabel med at andre smugkikker på deg og jeg er synes det er greit at du deler sexy bilder, men det er bare visste ting som får meg til å føle meg ukomfortabel, og som jeg føler burde være kun mellom oss to»

I tillegg kan det være greit å bruke eksempler og sette forklaringen i en kontekst.

– Kanskje du har hatt et scenario hvor en venn av deg smugkikker på din nye partner fordi han eller hun har delt slike bilder på nettet og du hører kommentarer om det.