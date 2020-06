Ny forskning: Morsmelk kan bli vidundermedisin - så lenge du trener under svangerskapet

Stine Hartmann-Næss sprang fem løp med lille Storm i magen, hvorav ett var et ultramaraton. Nå begrenser treningen seg til hjemmetrening på stuegulvet, men det synes hun er helt greit.

- Jeg fikk ekstra energi av å være gravid. Og så fikk jeg litt ekstra energi av at folk sa jeg ikke klarte ting.

I mars ble Stine Næss-Hartmann (34) mamma for første gang. Storm kom til verden etter ni måneder i magen på ei dame som ikke er spesielt glad i å sitte i ro, heller ikke som gravid.

- Jeg trente nesten hver dag, sånn som jeg pleier. Men jeg trente med lavere intensitet, naturligvis, og lyttet til kroppen.

Næss-Hartmann, som ble kjent etter hun deltok i Farmen i 2016, er journalist, personlig trener og treningsinstruktør. Trening er noe hun kan, og som gir henne stor glede i hverdagen.

Da hun fikk vite at hun ventet barn med ektemannen Jakob Næss, fortsatte hun å trene så mye som hun følte for. Og det var mye.

Næss-Hartmann sprang faktisk fem løp med lille Storm i magen, deriblant et maraton og to halvmaraton. En måneds tid før Storm kom ut, deltok hun i et femkilometersløp.

- Jeg ga naturligvis ikke alt. Kanskje tok jeg i femti prosent. For meg handler ikke løping om å ta ny personlig rekord, men om å skape gode endorfiner og ha det gøy.

Fordi hun kan en del om trening, var hun aldri bekymret for å trene på en måte som kunne skade babyen.

- Jeg snakket jo med lege og andre fagfolk, men jeg vet jo at trening ikke skader fosteret. Det viktigste er at du lytter til kroppen din, og gjør det som føles riktig for deg.

Vidundermiddel i morsmelka

Vi har lenge visst at trening under svangerskapet, gir god helsegevinst - både for mor og barn.

En aktiv mor har ofte enklere svangerskap og fødsler, men regelmessig trening under svangerskapet har også en rekke fordeler for psyken, som bedre selvfølelse og lavere risiko for depresjon. I tillegg har regelmessig forskning vist seg å være bra for fosterets vekst og utvikling.

Akkurat hvorfor trening har så positiv effekt, har man imidlertid visst lite sikkert om. Men nå har amerikanske forskere funnet et mulig svar, skriver Gemini.

Det er sukkerstoffet 3’siallylaktose (3’SL) som ser ut til å være nøkkelen til helsegevinsten. Tidligere studier har vist at slanke kvinner som har vært aktive under svangerskapet, har høyere nivå av dette sukkerstoffet i sin morsmelk enn det utrente kvinner med høyere BMI har.

Forskerne har nå dokumentert, via forsøk på mus, at det er nettopp dette sukkerstoffet som gir den langvarig helseeffekten på barna, ikke det å vokse i en godt trent livmor, for å si det på den måten.

Forskerne genmodifiserte nemlig mus til å ikke kunne produsere sukkerstoffet, og de musebarna som fikk morsmelk fra disse musene, hadde ingen positive helsegevinster.

– Det tyder helt klart på at 3’SL er vidundermiddelet som gjør trent morsmelk så sunt for barna, sier fysiologiprofessor Ulrik Wisløff ved NTNU til Gemini.

- Vi må senke forventningene

Forskerne tror nå at et mulig tilskudd av 3'SL kan gi samme effektene som trening for fosteret.

For mor, derimot, vil nok ikke et tilskudd gi særlig positive helseeffekter. Vordende mødre må derfor snøre på seg joggeskogene for å kunne høste helsegevinsten.

- Jeg føler treningen gjorde meg rustet til den tiden jeg er i nå, at det å trene gjennom svangerskapet gir fordeler i barselperioden. Samtidig kjenner jeg at kroppen har endret seg, og må bare ta hensyn til det, sier Næss-Hartmann.

På Instagram deler 34-åringen videoer av hjemmetrening i mammaperm, hvor hun på humoristisk vis fronter sitt nye treningsantrekk: Pyjamasshorts og amme-BH.

- Det er det som er livet mitt nå. Jeg har ikke tid til å gå på treningssenteret, og jeg trenger det heller ikke. Det er bare å slenge ut en matte på stuegulvet og bruke kroppen sin.

For en som er vant til å kjenne seg sterk og rask, er det litt uvant å føle at kroppen kan ha nok med å gå opp en tung bakke med barnevogna.

- Men jeg tror vi må senke forventningene til oss selv etter fødsel. Du har skapt et barn inni der. Og selv om hodet ditt sier «nå er jeg klar for å løpe», så er det ikke sikkert kroppen føler det på samme måte, sier Næss-Hartmann, og avslutter:

- Trilleturer i skogen er nå min lykkepille. Dessuten blir man ganske svett i panna av å dytte en barnevogn opp bakken. Den veier noen kilo, den.