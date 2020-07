Ny forskning: P-piller endrer kvinners hjerne

Ny forskning viser hvordan p-pillebruk ser ut til å påvirke kvinners psykiske helse. Gynekolog Nina Willumsen vil bort fra tankegangen om at én type pille skal fungere for alle kvinner.

Hodepine, kvalme, ømme bryster, humørsvigninger, kviser, tørrhet i skjeden, økt utflod, mindre sexlyst.

Listet opp er de vanligste bivirkningene av p-piller. Til tross for dette, går én av fem kvinner i alderen 16 til 44 år, på denne typen prevensjon. For noen er bivirkningene forbigående, for andre ikke.

Nå viser ny forskning fra Rigshospitalet i København, at p-piller kan påvirke seretoninsystemet i hjernen, som kobles til depresjon og angst.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, er skeptisk.

- Jeg mener dette er en overdreven tolkning av forskningen. Effekten er ikke stor. De fleste kvinner har få bivirkninger av p-piller, og det finnes også studier som viser at kvinner har det bedre fordi de føler seg tryggere og mindre engstelig, samt at p-piller kan hjelpe mot både akne og menstruasjonssmerter, sier Madsen til Nettavisen.

Gynekolog Nina Willumsen, som jobber ved Nimo-klinikken i Drammen, erfarer ikke helt det samme:

- Jeg opplever et økende antall kvinner som vil ha ikke-hormonell prevensjon fordi det har så mange bivirkninger. Noen sier de har prøvd alt som finnes av prevensjon, men at de ikke orker mer fordi de ikke føler seg som seg selv, sier Willumsen.

Påvirker hjernens kjemi

Studien, som omtales av Forskning.no, er langt fra den første som mener å kunne vise sammenheng mellom p-pillebruk og depresjon.

I 2016 ble det publisert en dansk studie, som viste at kvinner som gikk på p-piller oftere fikk antidepressiva og at de oftere ble diagnostisert med depresjon. Rundt én million kvinner i alderen 15 til 34 år deltok i studien.

- Også her var tolkningen overdreven. Av tusen kvinner som brukte prevensjon, var det 22 av dem som fikk antidepressive legemidler. Av tusen kvinner som ikke brukte prevensjon, fikk 17 antidepressive legemidler. Effekten er for liten til å kunne gi grunnlag for å endre vår anbefaling om p-pillebruk, sier Madsen.

IKKE BEKYMRET: Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at p-pillebruk er helt trygt, men at bruk av hormonspiral eller p-stav anbefales. Foto: (NTB scanpix)

Overlege Vibe Frøkjær, den ledende forskeren bak den ferske studien fra Danmark, mener imidlertid at det er på tide å forske mer på hva p-piller gjør med kvinners psykiske helse.

– Studien fører til en sterk mistanke om at p-piller betyr mye for hjernens fundamentale kjemi. Det gir stoff til ettertanke og kan kanskje forklare hvorfor noen kvinner ikke tåler p-piller, sier Frøkjær til Videnskap.dk.

Studien viser at p-pillebruk gir lavere nivå av seretonin 4-reseptorer, som gjør at nevronene i hjernen snakker sammen.

Hvis nevronene ikke kan snakke effektivt sammen, kan det føre til depresjon. Men Frøkjær understreker at de ikke kan konkludere med at depresjon er direkte linket til p-pillebruk.

– Gruppen av kvinner er jo friske. Det er ingen av kvinnene som lider av depresjon. Ut fra den litteraturen som finnes, og den biokjemiske kunnskapen vi har, er det en gyldig hypotese at påvirkningen av serotoninsystemet kan forklare koblingen mellom depresjon og p-piller hos en bestemt gruppe kvinner som kanskje er spesielt følsomme for hormonendringer, sier hun.

Laveste aborttall siden 1979

Madsen i Legemiddelverket sier det ikke finnes forskning som gir grunnlag for å endre anbefalingen om prevensjonsmidler for kvinner i Norge.

Men selv om han understreker at det er trygt å bruke p-piller, anbefales det heller å velge hormonspiral eller p-stav, altså langtidsvirkende prevensjon som ikke inneholder østrogen.

- P-piller fører til flere uønskede graviditeter på grunn av brukerfeil. Takket være økt bruk av hormonspiral og p-stav, har vi nå de laveste aborttallene siden 1979, sier Madsen.

Den mest alvorlige bivirkningen av p-piller, er blodpropp.

- Men i Norge brukes i stor grad de p-pillene som gir lav risiko for blodpropp. Vi er jevnt over veldig fornøyd med utviklingen i bruken av prevensjon i Norge, sier Madsen.

- Men bivirkninger som kvalme, nedsatt sexlyst, hodepine og humørsvingninger er vel relativt vanlige hos mange kvinner som går på p-piller. Tas dette på alvor?

- Ja, det vil jeg si. Det er også vanskelig å påvise at dette faktisk kommer som følge av p-pillebruk, det kan også være naturlige svingninger i syklusen eller komme som følge av det å være i et parforhold, som mange av de som går på p-piller er.

Hvor blir det av p-pillen for menn?

Willumsen er ikke enig med Madsen i at det er nærmest problemfritt for de fleste kvinner å bruke pervensjonsmidler, spesielt ikke p-piller som inneholder østrogen.

- Vi vet for eksempel at nedsatt sexlyst er en vanlig bivirkning av slike p-piller. Likevel går mange jenter på disse p-pillene fra de er 14-15 år og frem til de skal ha barn. Det er en lang periode av livet, og mange sier at de etter hvert glemmer helt hvordan kroppen var før de begynte på p-piller, sier Willumsen.

Gynekologen sier på ingen måte at det er skadelig å gå på p-piller, ei heller fraråder hun det. Men den p-pillen som fungerer godt for én kvinne, trenger ikke fungere godt for en annen.

Willumsen opplever at det er stadig mer bevissthet rundt dette, og at flere kvinner tar kontakt fordi de har for mange bivirkninger tilknyttet p-pillebruk.

- Det er mye som tyder på at kvinner, som har hatt ansvar for prevensjon i all tid, nå er mer bevisste hva det gjør med kroppen deres. Kanskje er de mer bevisste enn legen som skriver ut prevensjonen.

Vi har hørt snakk om den mannlige p-pillen i mange år, uten de helt store resultatene. Det er det flere årsaker til.

For det første, er det mer komplisert å skulle produsere p-piller for menn. Kvinner trenger «bare» å forhindre eggløsning, mens man for menn må finne en måte å kontrollere sædproduksjonen på.

I tillegg rapporteres det om manglende interesse fra selskapene som eventuelt skal produsere p-pillen for menn, samt at man tidvis har slitt med å rekruttere menn til å delta i utprøvende studier.

I 2016 ble en større studie stoppet fordi mennene som deltok rapporterte om bivirkninger som humørsvigninger og depresjon. Det skapte reaksjoner - noen av dem humoritiske - fordi bivirkningene de rapporterte om, var de samme som p-pillen for kvinner gir.

- Kvinner har jo vært gjennom denne typen utprøving siden 50-tallet, men for menn går det sakte. Det er nok et komplisert tema, og jeg antar at det handler litt om at menn vil at alt som har med testosteron-nivå og sædproduksjon skal fungere som normalt, sier Willumsen.

GYNEKOLOG: Nina Willumsen jobber ved Nimo-klinikken i Drammen. Hun mener vi må tilpasse prevensjonstypen etter hver enkelt kvinne. Foto: Nimo

Hun har håpet på utvikling på området i mange år.

- Menn er engstelige for å sterilisere seg også, selv om det er et enkelt inngrep. Men vi ser en økning der nå, og det kan tenkes at det kommer av at kvinner er mer bestemte. Etter at de har født to barn og passet på prevensjonen selv i alle år, så setter de ned foten.

- Har behandlet alle med samme pille

Willumsen har en doktorgrad i klinisk biokjemi, og er blant de første i Norge til å bli utdannet innen funksjonell medisin.

- Problemet er at vi i lang tid har behandlet alle med samme pille. Det er helt klart ikke veien å gå, sier gynekologen.

Når kvinner oppsøker Willumsen fordi de har bivirkninger etter prevensjonsbruk, tar hun en rekke tester utover den vanlige blodprøven.

- Urinprøvene viser hvordan hormoner metaboliseres i kroppen, men fordi dette ikke tilbys i Norge, må jeg sende urinprøvene til USA. Når vi ser prøvesvarene, kan vi lettere tilpasse prevensjonsmiddelet til hver enkelt kvinne.

Det er nemlig store individuelle forskjeller, sier Willumsen. Måten vi metaboliserer, altså omdanner, hormonene våre på, er genetisk bestemt.

- Hvis en kvinne for eksempel har høye østrogen-nivåier fra før av, vil det være en svært dårlig idé å sette henne på p-piller med østrogen. Det vil hun tåle dårlig. Da må vi finne en annen løsninger, sier Willumsen, og avslutter:

- Vi må sørge for at kvinner har tilgang på prevensjon, men det må være riktig type prevensjon. Altså må vi bli flinkere til å opplyse og tilpasse slik at hver enkelt kvinne finner det beste alternativet for henne.