Ny handlingsplan skal få nordmenn i aktivitet

Nordmenn sitter for mye stille. Nå lanserer regjeringen en ny handlingsplan for å få nordmenn til å bevege seg mer i hverdagen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) besøkte torsdag Liastua i Groruddalen i Oslo for å lansere regjeringens nye handlingsplan for fysisk aktivitet.

Handlingsplanen gjelder fra 2020 til 2029 og skal snu trenden der nordmenn beveger seg mindre og mindre.

Bedre livskvalitet

– Det er en urovekkende utvikling, som vi må ta på alvor. Vi må gjøre det enklere og mer attraktivt å bevege seg til hverdags, sier Høie.

Handlingsplanen trekker fram at «kun tre av ti voksne og eldre er aktive nok, og bare halvparten av 15-åringer.»

Den anbefalte mengden aktivitet for voksne er to og en halv time i uka. For barn er den en time om dagen.

For hver enkelt kan mer fysisk aktivitet gi bedre livskvalitet og helse. For samfunnet generelt kan det føre til at flere kan jobbe lenger, og at trykket på helse- og omsorgstjenestene blir mindre.

– Fysisk aktivitet reduserer ikke bare risiko for kreft og andre alvorlige sykdommer, vi vet også at pasienter med ulike sykdommer kan ha stor nytte av trening mens de er i behandling, sier Høie.

Helseministeren påpeker at det ikke trenger å dreie seg om intens aktivitet.

– Å gå på butikken, sykle til jobben eller velge trappene i stedet for heisen er noen av mange hverdagsaktiviteter som gir bedre helse. Bare noen få minutter daglig fysisk aktivitet kan gi stor helsegevinst.

Mer aktiv hverdag

Handlingsplanen har som mål å øke andelen som oppfyller aktivitetsanbefalingene, og at Norge skal bli et mer «aktivitetsvennlig samfunn.» Dette gjelder uansett alder, funksjonsnivå, sosial bakgrunn og kjønn.

Dette skal skje gjennom en bred innsats på mange arenaer i samfunnet, inkludert i byutvikling, skoler og barnehager og i utvikling av nærnaturområder, som for eksempel på Liastua i Groruddalen.

Her er det blant annet tilrettelagt for tur- og skigåing, lek og andre aktiviteter for folk i alle aldre.

Det er dette Høie vil se mer av.

– Kommunene må legge til rette for fysisk aktivitet når de planlegger bruk av arealer. Ved å gjøre det, investerer de i innbyggernes trivsel og helse, sier han.

