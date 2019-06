Ny hverdag for Truls Svendsen

En vanvittig trøtt Truls Svendsen og en fotballspiller som forsover seg: Her er det vi fant på Instagram!

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

Truls Svendsen har fått prøve seg både som polfarer og kokk på tv, men på hjemmebane har han nå fått ildprøven; i rollen som far.

Torsdag morgen delte han et selfie hvor pappa Svendsen var over snittet morgentrøtt og lille Eva som hadde vekket faren like etter klokka 05. «Nye tider...❤️» skrev Svendsen under bildet.

I kommentarfeltet får han masse kjærlighet i form av hjerter, fra blant annet Hanneli Mustaparta som selv er nybakt mor og kanskje kan relatere til søvnmangelen.

En annen mener det må være mye mindre styr med en baby enn det er å hanskes med kravene fra Hellstrøm når Svendsen står bak grytene.

Det var i mai at hans makker Eivind Hellstrøm avslørte fra scenen på Gullruten at fødselen var i gang.

Deretter delte Truls et bilde av hånden til datteren og passet på å takke samboeren Charlotte Smith for rå innsats.

Skyldte på alarmen

En annen trøtting er Manchester City-spiss Sergio Agüero. Det ble dokumentert av en duggfrisk romkamerat i Lionel Messi, som ser ut til å være litt mer utholdende enn sin fotballkompanjong.

Det viste seg dog at selfiemanøveren vekket Agüero, som like etter la ut meldingen om at alarmen ikke hadde ringt da den skulle. (Har vi ikke alle brukt den unnskyldningen? ⏰🔫)

Duoen er i den brasilianske byen Salvador de Bahia, hvor de forbereder seg til Copa America med det argentiske landslaget.

Annerledes Game of Thrones-kamp

En annen som har kjempet sin kamp er Kristoffer Hivju. Selv om Game of Thrones nå er over, mimrer Hivju tilbake på settet på denne måten. Hvem er best på Super Mario, tror du - «Tormund Giantsbane» eller «Gendry Baratheon» (i Joe Dempsies skikkelse)?

Mimrer om yngre dager

Heidi Klum er også på #throwback-sporet i sin populære Instagram-post.

Den tyske modellen har flikket gjennom et gammelt fotoalbum og lar seg fascinere av den digre diamanten hun viste frem i denne svart-hvitt fotoseansen. Mulig følgerne hennes lar seg fascinere av noe mer enn den dyrebare steinen, men hvem vet. 🤷‍♀️

Forelska på to hjul

Vi avslutter dagens Instagram med et forelska og nyforlovet par. Lykken ser ut til å være komplett da Katy Perry fikk se Orlando Bloom briljere på motorsykkel.

– Se så j****g heit forloveden min er. 😍🤤 Heldige meg, skriver Perry, som til gjengjeld blir gratulert av Bloom i kommentarfeltet: «og du besto oppkjøringen på motorsykkel i dag!».

Vi gratulerer. 🎉