Ny kreftforskning: Bakterier i kreftsvulvster kan påvirke utviklingen av kreft

– Kan påvirke måten vi behandler kreftsvulster på, sier overlege Johannes Hov.

Når det oppstår skader i cellenes arvestoffer, begynner cellene å dele seg ukontrollert. Etter hvert hoper det seg opp, og blir opphav til svulster. Noen ganger er svulstene godartet, som betyr at de ikke sprer seg.

Andre ganger, derimot, deler cellene seg på en måte som gjør at svulsten blir ondartet og sprer seg. Det er dette som er kreft, en ukontrollert vekst og spredning av disse cellene.

Forskere forsøker stadig å finne nye måter å stoppe denne spredningen på. Lenge har man visst at det finnes bakterier i kreftsvulster, men en ny studie peker mot at bakterienes rolle i utviklingen av kreft, kan spille en større rolle enn først antatt.

Og hvis det er tilfellet, burde man kanskje fokusert på behandling av bakteriene i seg selv?

Kan ha betydning for videre behandling

Det er Forskning.no som først omtaler studien, publisert i tidsskriftet Science. Forskerne har studert genene i rundt 1500 ulike kreftsvulster, og fant bakterier i svært mange av svulstene.

– Dette er en kjempegod studie rent metodologisk, og resultatet er spennende.

Det sier overlege Johannes Espolin Roksund Hov til Nettavisen. Han er professor i fordøyelsessykdommer og forsker på tarmflora ved Oslo Universitetssykehus.

– Denne studien har funnet bakterier i selve svulstvevet. Det er små mengder, og finnes ikke i alle svulstene, men i en god del av dem. Så blir spørsmålet: Hva er betydningen av dette?

FORSKER: Overlege Johannes Hov synes den nye forskningen er spennende. Foto: Øystein Horgmo (UiO)

Forskerne bak studien mener man kan ha undervurdert betydningen av bakterienes rolle i utviklingen av kreft.

– På dette stadiet blir det synsing, men man kan for eksempel tenke seg at bakteriene er med på å påvirke det lokale immunforsvaret og miljøet rundt svulsten. I så fall kan det ha betydning for hvordan vi skal behandle kreftsvulster, sier Hov.

Kan man behandle med antibiotika?



Overlege Hov referer til en annen interessant kreftstudie, hvor forskerne fant ut at bakteriefloraen ved utvikling av bukspyttkjertelkreft hadde betydning for sykdomsforløp og dødelighet.

– En svulst vokser ukontrollert på grunn av endringer i genene, men veksten påvirkes også av omgivelsene, altså miljøet rundt svulsten. Dette kan vi påvirke for å hindre veksten.

– For eksempel bruker man i kreftbehandling medisiner som påvirker blodforsyningen til svulstene, og medisiner som stimulerer immuncellene rundt svulstene til å angripe dem, altså immunterapi. På samme vis kan vi se for oss at bakteriemiljøet påvirker, sier Hov.

Nå må det forskes videre på bakterienes påvirkning i utviklingen av kreftsvulster, sier Hov.

– Hvis det viser seg at bakteriefloraen påvirker svulstens utvikling, kan det være smart å behandle selve bakteriene, eksempelvis gjennom antibiotika, hvis vi tror at å fjerne bakteriene er gunstig, sier Hov.

Han avslutter:

– Men som sagt, dette krever mer forskning. Den ferske studien gir god begrunnelse for å studere dette videre, men først må vi vite mer om hvilke bakterier det er snakk om og hvordan de virker.