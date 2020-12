Ny Nettavisen-podkast: - Treningen fikk meg til å ville leve

Trening og psykisk helse er i fokus, i den nye podkasten Fysisk for Psykisk.

Silje Emilie Tønnesen er PT, coach og driver en instagramkonto med nærmere 100.000 følgere. I Podkasten Fysisk for Psykisk deler Silje Emilie mer enn noen gang før, når hun dykker ned i temaet trening og psykisk helse.

Her hører du første episode, hvor du blir bedre kjent med Silje Emilie og hennes bakgrunn:

Du finner også podkasten i Spotify og Apple Podcasts.

I podkasten vil Silje Emilie invitere aktuelle gjester for å snakke om viktige temaer, og dele erfaringer fra hvordan trening ble hennes viktigste verktøy for å bedre håndtere egne psykiske utfordringer. Her skal vi finne ut hvordan du kan tolke kroppens signaler, og finne balansen mellom hverdagslivet, mentalt stress og fysiske påkjenninger.

