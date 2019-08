Ny oppdatering fra kreftsyke Koht: - Lå i koma i en uke

- Jeg har 5 forskjellige infeksjoner og virus i lungene, skriver Christine Koht som fremdeles er innlagt på Rikshospitalet.

I januar ble det kjent at den folkekjære programlederen Christine Koht (52) hadde fått påvist en alvorlig og uhelbredelig føflekkreft, få måneder etter at hun ble erklært frisk etter en svulstoperasjon i fjor høst.

Kreftdiagnosen fikk hun beskjed om i slutten av november i fjor, og siden den gang har komikeren delt oppdateringer med sine følgere i sosiale medier og gjennom podkast på hvordan det går.

Torsdag kveld delte 52-åringen et nytt innlegg på Facebook der hun blant annet forteller at hun har ligget en uke i koma.

- Jeg er fortsatt på Rikshospitalet på infeksjonsavd . Jeg har 5 forskjellige infeksjoner og virus i lungene. Dette er bivirkninger av store doser cortison. Og uten cortison hadde jeg dødd av leverbetennelse, skriver hun i innlegget med et bilde av seg selv og en gåstol sammen med moren sin, og fortsetter:

- Jeg sier ofte JEG ER SYK PÅ SYK. . og er sykmeldt fra sykemeldingen. Jeg gir meg ikke... jeg er Bjørnesterk. Jeg Vil Leve. Selv etter en uke i koma nå nylig på intensiven er jeg igang med bitte små treningsturer. For jeg må lære å gå igjen.

- Kommer til å ta lang tid

Som Koht nevner selv er det over en måned siden vi hørte fra henne sist. Den gang kunne hun meddele at hun var sendt videre til infeksjonsavdelingen - «for veldig sjeldne infeksjoner».

- Så som dere skjønner er jeg syk. For jeg har en veldig sjelden og tøff infeksjon som kommer til å ta lang tid å kurere, skrev hun.

Tross et langvarig og svært intenst sykehusopphold, klarer Koht likevel å annerkjenne de små gledene hverdagen har å by på.

- Jeg sparer på gleder... en av de store gledene jeg har nå er å få PANNEKAKER til kvelds... og ofte til frokost også... og noen ganger etter middag også, skrev hun videre.

Uavklart helsetilstand

Helsetilstanden til Koht har lenge vært svært uavklart.

- Hun ligger fremdeles på Radiumhospitalet, hvor hun behandles for leverbetennelsen som kreftbehandlingen forårsaket. Situasjonen er akkurat nå uavklart, men ikke umiddelbart livstruende, uttalte podcast-partner, Joachim Førsund til Dagbladet i mai.

Føflekkreften Koht fikk påvist i november i fjor ble som nevnt behandlet med immunterapi, da den ikke kan kureres med stråling eller cellegift. Behandlingen gjorde kreftsvulstene mindre, men leverbetennelsen hun har slitt med siden mars uttartet seg og ble dødelig.

- En sånn leverbetennelse kan være veldig vrien. Hvis vi ikke får den til å snu, kan det være en dødelig bivirkning, uttalte en lege ved Tønsberg sykehus i podcasten der det ble kjent at Koht var akuttinnlagt.

Ifølge Dagbladet var leverbetennelsen på et tidspunkt helt opp mot stadium fire, men i midten av april opplyste 51-åringens lege at den var gått ned på stadium to.

- Veldig redd og lei meg

Tidligere i sommer snakket Koht ut om hvordan livet med kreftdiagnosen var. Denne gang via sin egen podkast «Koht vil leve», som ved jevne mellomrom ble utgitt av Aftenposten. Den gang var det moren Kirsten som gjestet podkasten.

- Det har ballet på seg med nye ting hele tiden. Det er en setning Christine sier hele tiden «Tar det aldri slutt, mamma?» Og det synes jeg er så vondt, hva kommer neste gang? Det er sånn at jeg nesten ikke klarer å si det, hva skjer dersom Christine dør? For nå skal jeg bygge meg opp til å kunne tåle det, forteller Kirsten, moren til Christine Koht.

Samme uke som podkasten ble publisert sto Koht frem i en artikkel hos Aftenposten der hun viste hvordan utseende hennes var blitt forandret etter kraftig kortisonbehandling.

Tross de store påkjenningene Koht fikk kjenne på både kropp og sinn, var hun fast bestemt på, og lengtet etter en vanlig hverdag.

- Det eneste jeg drømmer om er å få oppleve en dag som andre mennesker ikke husker engang, som bare er en tirsdag og en onsdag, jeg drømmer bare om en helt vanlig dag hvor jeg kan ta på meg klær og bare sitte og ikke være så svimmel og bare være, og ikke gjøre noen ting. For det er så mange gleder i løpet av en dag som ingen husker er. Det er mange ting, ikke bare fugler og sånn, det er å ta en kaffe og hente en te, det er masse fint på en vanlig dag, fortalte Koht, med lidenskap i den ellers så skrale stemmen.