Ny rapport kartlegger norsk ungdoms pornobruk: – Jeg har vært bekymret lenge, og disse tallene bekrefter bekymringen

Jenter føler seg presset til seksuelle handlinger som de er overbevist om at guttene har lært fra porno. Tar ungdommene med seg dette inn i voksenlivet?

- Rapporten overrasker verken meg eller noen av oss som har jobbet med ungdom og pornografi. De bekymringene og det inntrykket vi har hatt etter å ha snakket med ungdom om porno de siste årene, blir nå bekreftet.

Psykolog Svein Øverland har bidratt til den ferske rapporten fra Redd barna om ungdoms perspektiv på porno, som ble publisert tirsdag. Redd barna har intervjuet 52 ungdommer mellom 14 og 19 år om deres erfaringer og forhold til porno.

- Og hvilket inntrykk satt dere med, som nå blir bekreftet?

- At stadig flere ser porno, og at de begynner i stadig yngre alder. Mange har sett porno i mange år før de debuterer seksuelt, og gjerne lenge før de i det hele tatt hadde en seksuell interesse. Vi ser at stadig flere barn ned i 9-årsalderen har sett porno på nett, sier Øverland.

Svein Øverland er spesialist innen barne- og ungdomspsykologi, og har gjentatte ganger uttrykt bekymring overfor ungdommen når det kommer til pornobruk,

Samme dag publiserte også Medietilsynet sin rapport om ungdoms erfaring med porno på nett. Dette er hovedfunnene i rapporten:

Andelen ungdom mellom 13 og 18 år som har sett porno på nett, har økt fra 42 prosent i 2018 til 49 prosent i 2020.

57 prosent av dem som har sett porno på nett, så det for første gang før fylte 13 år.

Langt flere gutter enn jenter har sett nettporno. Mens 25 prosent av jentene har sett porno, oppgir 72 prosent av guttene det samme. Guttene var i tillegg mye yngre enn jentene første gang de så nettporno.

Fire av ti 13-18-åringer har sett reklame for porno på nett.

80 prosent av de som har sett nettporno, sier de søkte etter det selv.





Kvelertak, lugging, tvang og voldtekt



Det er prosjektleder Silje Berggrav som har intervjuet ungdommene, som forteller at de føler seg «bombardert» av pornografisk innhold på nett.

Som en av ungdommene forteller:

«Lillebroren min var inne på en spillside, og på siden av spillet var det reklame for porno. Han er fem år».

- Ungdommen har veldig lett tilgang på porno gjennom sosiale medier, linker, henvendelser og reklame. De forteller også at det er lett å komme over porno som har veldig aggressive og voldelige elementer, som incest, tvang og voldtekt, sier Berggrav.

Det som bekymrer Berggrav mest etter samtalene hun har hatt med ungdommen, er sammenhengen mellom porno og krenkende seksuelle handlinger.

- Jentene forteller om hendelser hvor de for eksempel har blitt tatt kvelertak på eller vært med andre seksuelle handlinger som de selv ikke hadde lyst til, og som i verste fall var smertefulle, sier Berggrav, og fortsetter:

- Disse jentene er klare på at de tror guttene har vært inspirert fra porno, og guttene sier selv at de blir mer dominerende av å se porno.

PROSJEKTELDER: Silje Berggrav har intervjuet ungdommene til Redd barnas rapport om ungdoms forhold til porno. Foto: Lisbeth Michelsen

Ungdommene forteller at de stadig ser kvinner som blir kvelt, dasket, lugget og bitt. De fleste synes det virker som om kvinnen er med på dette selv og at hun liker det.

Som en av ungdommene forteller:

«Å se damer som blir bundet fast, behandlet som slaver. Det er ikke så uvanlig , faktisk. Det er en del kjetting og håndjern.»

Ungdommen forteller også at de ofte prøver ut ting uten å snakke sammen om det på forhånd, eller sjekke at den andre samtykker.

- Jentene blir ofte med på det fordi de tror det er forventet, eller fordi de ikke vil gjøre «et dårlig inntrykk», sier Berggrav.

Hun er overrasket over hvor klar ungdommen selv ser ut til å være på at de blir påvirket av dette.

- Guttene problematiserer det selv, mange sier de liker å se på det, men at de tror de kan få feil bilde av hva sex er. Noen synes det er frustrerende at de ikke lærer noe om hva jentene liker, sier Berggrav, og fortsetter:

- Men samtidig som de sier de skjønner forskjell på sex i virkeligheten og sex på porno, så sier de også at «vi ser at damene liker det», altså greier de ikke alltid å reflektere over at det er skuespillere som spiller en rolle. Det etterlatte inntrykket blir derfor ofte at jenter liker denne typen seksuelle handlinger.

- Veldig trist

- Jeg har vært bekymret lenge, og rapporten forsterker bekymringen. Spesielt bekymret er jeg for de yngste, som blir utsatt for en industri som tjener millioner av kroner på å kapre flest mulig kunder, sier Øverland.

For å lære mer om seksualitet blant unge i dag, tok psykolog Svein Øverland «et dypdykk i pornoverdenen». I et intervju med Nettavisen i 2018, slo han alarm om den økende interessen for pornografi hvor menn tar kontrollen over passive kvinner, gjerne sovende eller forkledd som «levende dukker».

Rapporten fra Redd barna, viser at det er all grunn til å slå alarm, sier psykologen.

- Vi ser at jenter føler seg presset til å gjennomføre seksuelle handlinger, som å bli tatt kvelertak på, fiket på puppene eller i ansiktet. Dette er fenomen som er veldig tydelig inspirert av pornografi, sier Øverland.

- Jenter må tenke mer på seg selv

Han er bekymret for unges forhold til sin egen seksualitet.

- De guttene som tar kvelertak eller fiker til jenta på puppene, gjør det i all hovedsak fordi de tror at det skal være sånn, ikke fordi de nødvendigvis liker det så godt selv, sier Øverland, og fortsetter:

- Mange forteller om fravær av glede, og det er veldig trist. Da mister du hele poenget med seksualiteten. Du skal jo ta det litt med ro, stoppe litt underveis og kjenne litt på hva som føles godt. Sex skal være en kilde til glede og nytelse, men mange unge opplever at det ødelegges av forventninger og prestasjonskrav.

Unge gutter ser ikke bare mer porno enn unge jenter, de onanerer også langt oftere. Rapporten «Sex i Danmark» viser at mange unge jenter sliter med å få orgasme.

Én av ti seksuelt aktive kvinner mellom 15 og 24 år har ikke har fått orgasme det siste året, mot 0,7 prosent gutter.

- Tradisjonelt sett er det slik at når gutten får orgasme, så er sexen i praksis ferdig. Er man ung jente med relativt lite erfaring, er det vanskelig å skulle fortelle at man trenger mer, og kanskje andre former for stimulering, for å få orgasme, sa sexologisk rådgiver Trude Slettvoll Lien.

Unge kvinner krever generelt sett ganske lite av sine sexpartnere, forteller Slettvoll Lien. Hun jobber ved Sex og samfunn-klinikken i Oslo, og er daglig i samtale med unge opp til 25 år.

- Jentene må bli tøffere på å si fra om hva de trenger og ønsker. I stedet for å bare være den som stiller opp, må de rett og slett tenke mer på seg selv.

Problemer i voksen alder



Spørsmålet er om disse ungdommene, som uttrykker et problematisk forhold til porno i tenårene, tar det med seg inn i voksenlivet eller om det forsvinner i takt med økt seksuell erfaring?

Øverland tror at den økende interessen for det han kaller «enveis-sex», vil føre med seg langvarige konsekvenser. Enveis-sex kan være veldig mye - fra onanering til voldtekt - og det er naturligvis ikke alt som er problematisk.

- Onaner i vei, det er ikke noe problem i seg selv. Det blir først problematisk hvis det tar over, hvis du synes det blir for vanskelig å ha et seksuelt forhold med en annen person, som naturligvis har forventninger og behov, sier Øverland.

Sexologisk rådgiver Andreas Håheim har tidligere fortalt om menn som sliter med å møte forventningene kjæresten når det kommer til det følelsesmessige.

– Disse gutta har vokst opp med å se mye porno, og onanerer gjerne til det to-tre ganger om dagen. Det har derfor blitt den mest fremtredende formen for seksualitet, sa Håheim til Nettavisen.

Mennene oppsøker Håheim fordi de greier å møte kjærestens uttykte behov for sterkere emosjonell kontakt.

– Kjæresten knytter gjerne sex opp mot følelser, mens disse gutta sliter litt med det. Da blir det lettere å gå tilbake til pornoen, der har de kontroll og får nytelse uten forventninger, uttalte Håheim.

Hva er løsningen?

Pornobransjen er en milliardindustri. Det er ingenting som tilsier at interessen er i ferd med å avta, og produksjonen vil etter all sannsynlighet øke i takt med interessen.

Så hva gjør man for å beskytte ungdommen?

Redd barna foreslår flere ting: Et filter for å beskytte de aller yngste. Veiledning og informasjon til foreldre slik at de lettere kan beskytte barna mot pornografisk innhold på nett. Politiske initiativ som regulerer og ansvarliggjør bransjen, slik at pornonettstedene ikke lenger kan nå ut med sin reklame til barn og unge på samme måte.

Mer snakk om porno i skolen. Bedre seksualundervisning.

Psykolog Øverland nikker anerkjennende til forslagene, men går raskt over til å riste litt på hodet.

- Jeg tror ikke vi greier å løse dette problemet. Det er urettferdige lag, som vi sa som barn: En hel industri som omsetter for milliarder mot barn som i all hovedsak har foreldre, skoleundervisning og helsesøster på laget, sier Øverland, og fortsetter:

- Problemet kan ikke løses, men det kan avhjelpes. Det er urealistisk at det kommer til å bli annerledes i årene som kommer, men vi må prøve å dempe skadevirkningene.

Sex og samfunn-rådgiverne har liten tro på å innføre filter for å forhindre unge i å se på porno, men fokuserer heller på å gi barn og unge verktøy for å takle informasjonen.

– Vi må øve barna opp til refleksjon. Hva er ekte og hva er film? Og hva gjør du når du ser noe på nett som er ubehagelig eller vanskelig? Det er dette vi må snakke med barna om, sier sexologisk rådigver Tore Holte Follestad.

