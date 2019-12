Ny rapport om nordmenns sexleketøy: Dette er Norges frekkeste kommuner

Hva er forskjellen på Vestnes og Luster? Ganske mange pakker i posten med sexleketøy.

Heter du Thomas og bor i Vestnes kommune i Møre og Romsdal?

Da topper du statistikken fra Sinful, Skandinavias ledende nettbutikk innen sexleketøy. De har nylig publisert sin rapport for 2018, og tallene gir et lite innblikk i nordmenns sexvaner.

Menn kjøper mest

I 2019 mottok Sinful mer enn en halv million bestillinger. Unge i aldersgruppen 25-34 kjøper mest sexleketøy, og menn utgjør 55 prosent av det totale salget. Men damene ligger altså ikke langt bak, med 45 prosent.

Det mest solgte produktet for menn i 2019, er Fleshlight Pink Lady Stamina Training Unit, en silikonbasert vagina tilrettelagt for penetrering. For damer er det Womanizer Premium Klitorisstimulator, en trykkbølgedreven klitorisstimulator, som topper statistikken. Par har imidlertid kjøpt mest av Sinfuls julekalender.

Dette stemmer helt overens med Kondomeriets årsrapport for 2018, hvor Womanizer og Fleshlight også topper statistikken.

Med tanke på at kun én av fire kvinner kan få vaginal orgasme, er ikke sexolog Thomas Winther overrasket over at mange kvinner benytter seg av orgasmekrem og klitoris-stimulatorer som «Womanizer».

- Selv om man kan bruke tunge og fingre for å stimulere klitoris, er sexleketøy også et godt alternativ. For det første kan det gi en ekstra piff i sexlivet, i tillegg til at det gjør det enklere å få orgasme under penetrering. Det kan jo være krevende å gjøre alt samtidig, så kan det være fint å bruke leketøy som Womanizer, som er liten og diskret, sier Winther til Nettavisen.

SEXOLOG: Thomas Winther tror sexleketøy kan «gi en ekstra piff i sexlivet» for mange. Foto: Privat

Frekkest, kjedeligst og mest kinky

Sinful har også lagd oversikter over de «frekkeste» kommunene, altså de kommunene som har bestilt flest sexleketøy per innbygger i 2019.

Dette er topp fem:

Vestnes Kristiansand Oslo Hammerfest Vågan

På motsatt side, har vi oversikten over de kjedeligste kommunene:

Luster Osterøy Hobøl Midtre Gauldal Tynset

Sinful har også sett på hvilke kommuner som er mest kinky, altså de som har bestilt mest fetish-leketøy per innbygger:

Vågan Sykkylven Vestnes Fredrikstad Os





Disse navnene kjøper mest

Sinful har til og med lagd en liste over hvilke navn som har lagt inn flest bestillinger i nettbutikken i løpet av 2019.

For menn, ser topp fem-lista slik ut:

Thomas Andreas Stian Daniel Morten

For kvinner, ligger disse navnene på topp:

Silje Camilla Linda Ida Stine





Realistisk penis-størrelse

Kondomeriets rapport for 2018, avslører mange av de samme tendensen som Sinfuls:

Sexleketøy for kvinner genererer nå nesten halvparten av Kondomeriets omsetning. Mens salget av sexleketøy for kvinner utgjorde 40 prosent av totalsalget i 2010, utgjorde det i 2018 47,8 prosent.

Det er nordlendingene som kjøper mest sexleketøy. Alle de nordnorske fylkene, Nordland, Troms og Finnmark, ligger i toppen av lista over høyest kjøp av sexleketøy basert på innbyggertall.

I toppsjiktet finner vi også Møre og Romsdal. men de skiller seg fra nordlendingene når det kommer til hva de kjøper mest av. Mens nordlendingene kjøper flest store dildoer, kjøper romsdalingene mest glidemiddel i hele landet.

Et annet interessant funn i Kondomeriets årsrapport, er at de fleste velger gjennomsnittlig penisstørrelse når de skal kjøpe dildo.

Det er nemlig «Realistisc dildo flesh 15 cm» som er den mest populære blant de naturtro dildoene Kondomeriet tilbyr.

Sexolog Thomas Winther er igjen ikke overrasket:

- Hvis det er kvinner som kjøper, tenker jeg det er som forventet. Kvinneskjeden er ikke så veldig lang, selv om den kan bli utvidet når man blir opphisset. Men for de aller fleste kvinner, er alt over 16-17 centimeter gjerne overflødig, avslutter Winther.