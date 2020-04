Ny sexstudie avslører store kjønnsforskjeller: - Ikke overrasket, sier sexolog

I tretti dager har nesten 90 kjærestepar forklart hvorfor de gikk til sengs uten å ligge sammen. Ekspertene mener vi kan lære mye fra svarene.

«Hadde dere sex i går?»

Det spørsmålet svarte 87 ulike kjærestepar på hver dag i én måned. Svarte de nei, måtte de oppgi en grunn - og kunne da velge mellom en rekke alternativ:

«Jeg var ikke i rett humør», blant annet. Eller «vi fikk ikke tid». Eventuelt «kjæresten min var ikke i rett humør» eller «kjæresten min var for sliten».

LES OGSÅ: To faktorer avgjør hvor ofte kvinner tar initiativ til sex

Hvis ingen av alternativene passet, kunne de krysse av for «andre årsaker», og selv fylle inn den spesifikke årsaken til at sexen uteble.

Når en har mer lyst på sex

Studien, som er omtalt av Psychology Today, gir interessant innsikt i en vanlig utfordring i langvarige forhold, nemlig såkalt lystproblematikk, hvor en har mer lyst på sex enn den andre.

Forskning viser at det som regel er kvinnen som har minst lyst, og at den magiske grensen ser ut til å gå ved to år. Etter det er det økt risiko for at kvinnens sexlyst faller.

I Norge mangler vi oppdatert statistikk på folks sexvaner, men danskene publiserte nylig en over 700-siders rapport om sexvanene til 62.675 dansker mellom 15 og 89 år.

LES OGSÅ (+): Hva er et normalt sexliv? Dette viser forskningen

Der kom det frem at flere kvinner enn menn er fornøyde med sexlivet sitt og svarer i større grad at de får dekket sine seksuelle behov i parforholdet sitt.

- Menn har lyst på sex i gjennomsnitt betydelig oftere enn kvinnene har. De har i gjennomsnitt betydelig mye mer onaniaktivitet, og de ser langt mer porno, de dater sexpartnere på nett langt oftere enn kvinnene og de er langt mer utro, oppsummerte Morten Frisch, overlege og en av forskerne bak rapporten.

Det er derfor interessant å se på hvorfor sexen uteblir - og hva det gjør med parforholdet.

Ifølge studien er den vanligste årsaken til at parene ikke hadde sex, at «det bare ble ikke noe av». Faktisk var det årsaken i over 40 prosent av tilfellene hvor parene ikke hadde sex.

Tydelige kjønnsforskjeller

Da forskerne gikk mer i detalj, fant de tydelige kjønnsforskjeller:

Blant kvinnene var dette de vanligste årsakene til at de ikke hadde hatt sex: «Jeg var ikke i rett humør», «vi hadde ikke tid» og «jeg hadde ikke lyst».

Blant menn var dette de vanligste årsakene: «Vi hadde ikke tid», «kjæresten min var ikke i rett humør» og «kjæresten min var for sliten».

Kvinner oppga altså i langt større grad årsaker som relaterte til seg selv, som at de selv ikke var i humør, hadde lyst eller var for slitne, mens menn oftere oppga kjærestens humør eller sexlyst som årsak til at sexen uteble.

I større grad enn kvinner oppga menn at «barna kom i veien» som årsak til at de ikke hadde sex.

Sexolog Bianca Schmidt er ikke overrasket over kjønnsforskjellene.

- Det klassiske er jo at menn har hyppigere lyst på sex enn kvinner, selv om det naturligvis finnes mange unntak. Når det er sagt så kan en kvinne godt ende opp med å få lyst på sex, så lenge det initieres på riktig måte, sier Schmidt.

LES OGSÅ (+): Danske forskere om utroskap i ny sex-rapport: - Det er høye tall

Når menn oppgir «kjæresten min var ikke i rett humør» eller «kjæresten min var for sliten», så trenger ikke det bety at hun ikke kunne fått lyst på sex gitt riktig stemning, sier sexologen.

- Generelt sett må kvinner være i riktig emosjonell stemning for å kunne bli tent, mens en mann, takket være større mengder testosteron, er nærmere sin tenning hele tiden og trenger mindre for å bli mer øyeblikkelig tent.

Les også Sexolog med oppfordring til frustrerte menn: Slik vekker du kvinnens sexlyst

Menn er generelt mer visuelle og direkte i sitt tenningsmønster, altså kan de bli raskt tent hvis de ser noe eller noen de liker eller visualiserer noe som tenner dem. En kvinnes tenningsmønster er langt mer flyktig, og avhenger i større grad av en stemning som gir god følelse av nærhet og trygghet med en liten dose romantiikk før de i det hele tatt er tilgjengelige til å få lyst på sex. Derfor kan en manns mer direkte initiativ til sex slå feil ut.

- Så hvis mannen tar initiativ til sex før leggetid men fått nei, så handler det kanskje om at kvinnen ikke følte seg nær, sett og ivaretatt før det. Derved blir hun ikke ble tent av det brå initiativet. Stemningen var ikke riktig, og da får hun heller ikke lyst. Kvinnen trenger mer tid for å vekke sin tenning.

SEXOLOG: BIanca Schmidt har mange gode tips til hvordan man skal bli flinkere til å snakke sammen om sex. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Problemet er avvisningen

Nå som vi vet litt om årsakene til at sexen uteblir, er det interessant å se på konsekvensene.

LES OGSÅ: Avliver vanlig myte om kvinner og tilfeldig sex

Er det slik at parene ble generelt lykkeligere sammen hvis de hadde mer sex? Og motsatt: Var de som hadde minst sex mindre fornøyde med parforholdet sitt?

Svaret er nei.

Det som påvirket hvorvidt parene generelt sett hadde det fint sammen, var ikke antall runder samleie, men hvorvidt de følte seg avvist og oversett - eller sett og forstått.

Ikke overraskende synes begge kjønn det var verre hvis sexen uteble som følge at av kjæresten ikke ønsket å ha sex. Det er jo som regel verre å bli avvist enn å avvise selv.

- Det er veldig sårt å bli avvist. Man kan fort koble det til at «kjæresten min ikke bryr seg, ikke er glad i meg og ikke tiltrukket av meg», sier Schmidt.

Les også Slik bevarer dere sexlivet - selv etter mange år som kjærester

Det vil ikke si at man alltid må være enige om hvor ofte man skal ha sex, eller at et forhold ikke tåler avvisning. Det handler i stedet om å bli flinke på å snakke om seksuelle behov og ønsker.

Studien viste nemlig at de parene som opplevde å ha vært enige om avgjørelsen om å ikke ha sex, var like fornøyde med forholdet som de som hadde hatt sex.

- Sex handler om så mye mer enn orgasme, selv om det for all del er deilig. Sex er et uttrykk for kjærlighet og samhold, sier Schimdt, og fortsetter:

- For menn er sex ofte inngangen til å føle nærhet. De har sex og så føler de kjærlighet og nærhet. Kvinner, derimot, må ofte føle nærhet først for i det hele tatt å få lyst på sex.



Fravær av sex i seg selv, spesielt om det bare gjelder en periode, er ikke farlig for et parforhold, sier Schmidt. Det som derimot er faresignaler for relasjonen, er fravær av kjærlighet og samhold.

- De fleste par er flinke til å snakke sammen om at de er glade i hverandre, men de er ikke så flinke til å snakke om nærhet rundt seksualitet.

Slik snakker man om sex

Schmidts erfaring fra terapirommet er at nordmenn har mye å lære når det kommer til å prate sammen om seksuelle behov.

- Det er litt tabu for mange, selv de som har vært sammen lenge. Mange synes det er vanskelig å snakke om sex på annen måte enn å gi hint under sex-akten, altså si fra om at man ønsker det hardere eller svakere. Men det er minst like viktig å snakke om seksualitet og nærhet, sier Schmidt.

Les også «Coregasm»: En av ti damer får orgasme på trening

Hun kommer med konkrete eksempler på spørsmål man kan diskutere:

Hva betyr sex for deg? Hvordan trenger du å bli møtt når du tar initiativ? Hva er tilstede mellom oss når du kjenner deg tiltrukket eller tent på meg? Hvor viktig er det for deg å ha sex ofte? Hvis du blir avvist, hva føler du da? Hvordan kan jeg takke nei på en god måte så du likevel føler deg elsket av meg?

- By på deg selv og våg å fortell hva du føler, tenker og kjenner. Det kan føles litt overveldende å bli stilt mange spørsmål. Det er mye lettere å åpne seg om den andre har åpnet seg først. Derfor blir det viktigste tipset jeg kan gi når man skal snakke om slike tema er å bruke jeg-setninger, råder Schimdt, og utdyper:

- Si «jeg føler meg usikker når»... Fortell om hvordan du har det. Når samtalen er i gang, kan du gå over til å si ting som «jeg ønsker...» og «jeg trenger…». Det er sjelden lurt å peke på den andre ved å si «du må» eller «du gjør aldri». Ikke vær anklagende, men åpen. Fortell partneren din hva du trenger og ønsker deg. Da er det meget mulig de åpner seg tilbake.

PS: Vil du lære mer om hvordan man vekker hverandres sexlyst? Da bør du lese denne saken.