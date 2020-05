Ny søvnstudie fra NTNU overrasker: Dette skjer med følelsene dine når du får lite søvn

Du kan sove deg til en gladere hverdag, og det er ikke så mye som skal til.

Klokka tikker mot midnatt, du skal opp om seks timer, men Netflix vil veldig gjerne at du skal se én episode til. Og så kanskje enda en.

Det går vel sikkert bra, tenker du. For den åttetimers-regelen, den gjaldt vel ikke for alle?

Emosjonelt utflating

Akkurat dét stemmer. Ikke alle trenger åtte timers søvn, men forskere ved NTNU har nylig gjort et funn som tyder på at det absolutt kan være smart å velge puta over Netflix.

I april publiserte NTNU-forskere en litt annerledes søvnsudie hvor deltakerne har fått sovet hjemme i egen seng, i motsetning til i et laboratorium, hvor slike søvnstudier vanligvis gjennomføres. Studien ble først omtalt av Gemini.

59 deltakere, i alderen 18 til 59, sov først sin normale søvnmengde i syv netter. Etter tre av nettene gjennomførte de ulike tester - uten å ha drukket kaffe - som sjekket blant annet reaksjonsevne og nøyaktighet, samt kartla følelsene deres.

De påfølgende tre nettene, sov deltakerne to timer mindre. To av morgenene gjennomførte de de samme testene.

Resultatet?

Når deltakerne sov mindre, opplevde de at de positive følelsene ble flatet ut. De kjente seg mindre glade, aktive, oppmerksomme og besluttsomme - og den emosjonelle utflatingen ble forsterket for hver natt med redusert søvn.

Deltakerne rapportere imidlertid ikke om sterkere negative følelser.

Mens reaksjonstiden gikk ned, scoret deltakerne dårligere på nøyaktighet. Forskernes teori er at man reagerer raskere for å kompensere for dårligere konsentrasjon.

Overrasket over hvor lite som skal til

Kanskje kan du kjenne deg igjen i funnene? På dager hvor du har sovet lite, er det nemlig lett å kjenne seg litt «flat».

Forskerne er likevel overrasket over hvor lite som faktisk skal til før det går utover de positive følelsene, noe man absolutt bør ta på alvor.

- Vi er litt overrasket over at kun én og en halv time mindre søvn påvirker deg såpass mye, sier førsteamanuensis Ingvild Saksvik-Lehouillier ved Institutt for psykologi på NTNU til Nettavisen.

HOVEDFORFATTER: Førsteamanuensis Ingvild Saksvik-Lehouillier ved NTNU. Foto: Elin Iversen, NTNU

Søvn er svært viktig for helsa vår. Sover du for lite, er du i risikosonen for flere alvorlige helsetilstander, som hjerte- og karsykdom, overvekt/fedme, diabetes type 2 og økt dødelighet.

Men dårlig søvn går også igjen i psykiske lidelser, og det er derfor grunn til å ta utflatingen av de positive følelsene på alvor.

- Mange knytter først og fremst dårlig og lite søvn opp mot depresjon, men det er ingen psykiske lidelser hvor folk rapporterer om normal søvn, sier Saksvik-Lehouillier.

Ikke antall timer som er viktigst

Forskerne har aldri greid å konkludere med noen øvre eller nedre grense for hvor mye søvn man bør ha.

- Vi vet at alt under fem-seks timer begynner å bli kritisk for helsa, i alle fall over tid. Samtidig er kroppen tilpasset til å greie seg med lite søvn for en periode, så de negative helsekonsekvensene vil hviskes ut etter hvert som man kommer seg tilbake i normal døgnrytme og får sovet mer, sier Saksvik-Lehouillier.

Det samme gjelder nok når det kommer til det emosjonelle. Hvis følelsene dine flater ut etter for lite søvn i en periode, kan du sove deg til mer glede igjen.

- Når man får den søvnen man trenger, vil nok de fleste også få tilbake de positive følelsene igjen, sier NTNU-forskeren.

Det er nemlig døgnrytmen, og ikke antall timer i drømmeland, som er avgjørende for hvorvidt det går utover helsa di.

- Det viktigste er å stå opp og legge seg til noenlunde samme tid hver dag. Du får ikke samme helsegevinst om du sover syv timer på dagen, som om du gjør det på natta, sier Saksvik-Lehouillier, og legger til:

- Søvnbehov er individuelt, og den beste måten å sjekke om man sover nok på, er ved å kjenne etter på kroppen. Er du våken og kvikk? Føler du deg opplagt? Eller er du trøtt og slapp?

Kan du ta igjen tapt søvn?

Jevnt ove, er forskerne enige om at man ikke kan ta igjen tapt søvn, men det er en sannhet med visse modifikasjoner. For selv om en lang natts søvn ikke automatisk hvisker ut tapte søvntimer, så vil mange føle seg mer opplagt etter en etterlengtet natt under dyna.

Psykolog Lina Hantveit, som har vært med å bygge opp Søvnskolen på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, har tidligere sagt at man kan ta igjen noe av den dype søvnen.

I løpet av natten varierer nemlig søvnen betydelig i kvalitet, og deles typisk inn i ulike stadier: N1-3 og REM-søvn (les mer om søvnstadiene i faktaboksen under).

- Hvis du har sovet lite flere netter på rad, men får ei god natts søvn, er du ofte lenger i den dype søvnen. På en måte tar du altså igjen litt dyp søvn, forklarte Hantveit.

Fakta Dette er søvnfasene ↓ - N1 karakteriseres som en overgangsfase mellom søvn og våkenhet, hvor hjernebølgene blir langsommere. I denne fasen er det lett å vekke personen. N1 utgjør rundt fem prosent av total søvntid. - N2 karakteriseres som lett søvn. Hjernebølgene er enda langsommere og sanseinntrykk når ikke lenger hjernen fordi man sover.,N2 utgjør rundt 50 prosent av total søvntid, - N3 er det vi kaller dyp søvn, og det er her man virkelig hviler. Dyp søvn er viktig for å kunne fungere godt neste dag, og utgjør rundt 20-24 prosent av den totale søvntiden. - REM-søvn kjennetegnes av hurtige øyebevegelser, og kalles også drømmesøvn, det er nemlig her de fleste drømmene skjer. Hjernebølgene er raske, som om vi er i våken tilstand. Hjernen er altså relativt våken, men musklene er svært avslappet. REM-søvn dukker opp flere ganger gjennom søvnperioden, og det er ikke uvanlig å våkne under REM-søvn, da med følelsen av å våkne midt i en drøm. REM-søvn utgjør rundt 20-25 prosnet av total søvnlengde. Kilde: Helse Bergen

Fordi man får mer dyp søvn, kan mange oppleve å våkne fra slike netter, hvor man har sovet ekstra lenge på grunn av søvnmangel, med en tung følelse i kroppen.

- Det kan ta lenger tid enn vanlig før du våkner ordentlig og du føler deg tung og trøtt, selv om du har sovet lenge. Det er fordi du har hatt mer dyp søvn.

