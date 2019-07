Ny studie: - Google og Facebook vet hva slags porno du ser på

Flere pornosider har såkalte sporingsenheter fra Google, Facebook og IT-utviklerfirmaet Oracle.

En ny studie gjort av forskere fra Microsoft, Carnegie Mellon og universitetet i Pennsylvania har funnet ut at store selskaper som Google og Facebook sporer hvilke pornosider man er inne på.

Forskerne har undersøkt 22.484 pornosider ved hjelp av et verktøy kalt webXray for å identifisere sporingsenheter som sendte data tilbake til tredjeparter.

Flere utenlandske medier har skrevet om saken, deriblant The New York Times og Business Insider.

- Resultatene våre indikerer at sporing på pornosider er spredt utover. 93 prosent av sidene lekker data til en tredjepart, konkluderer studien.

SPORING: Google er en av de som tilsynelatende sporer hvilke pornografiske nettsider man er inne på - selv om man er i inkognito-modus. Foto: Dave Paresh (REUTERS/NTB scanpix)

Sporingsenheter på 74 prosent av sidene

Av sidene som ble skannet i mars 2018 fant forskerne i studien ut at Google eller deres samarbeidspartnere hadde sporingsenheter på 74 prosent av sidene. Facebook hadde på 10 prosent, mens Oracle hadde på 24 prosent. Det er ifølge The New York Times cirka 16.638 sider for Google, 5.396 sider for Oracle, og 2,248 sider for Facebook.

Dette gjaldt selv om man skrudde på såkalt «inkognito-modus» i nettleseren. Kort fortalt skal «inkognito-modus» sørge for at sidene du besøker ikke blir lagret i loggen til nettleseren. Selv om brukerens valg ikke blir lagret i loggen på nettleseren, ble data sendt til tredjeparter.

Business Insider skriver at sporingsenheter kan bli plassert på nettsider av forskjellige grunner. Google Analytics sender data tilbake til nettsider slik at de kan overvåke trafikken. Facebook tilbyr nettsteder å legge inn «like»-knappen, slik at om noen trykker blir dette delt på det sosiale mediet. Til gjengjeld mottar Facebook data fra nettsidens besøkende.

Bruker ikke informasjonen

Både Facebook og Google opplyser at de ikke bruker informasjonen fra pornosider til å bygge markedsføringsprofiler.

- Vi tillater ikke annonser på nettsteder med voksent innhold, og vi forbyr personlig reklame og annonseringsprofiler baser på en brukers seksuelle interesser eller relaterte aktiviteter på nett. Dessuten, tagger for våre tjenester har ikke tillatelse for å overføre personlig, identifiserbar informasjon til Google, sier en talsperson for Google til Business Insider.

En talsperson for Facebook uttalte til The New York Times at firmaet har sperret nettsteder med voksent innhold fra å bruke firmaets sporingsverktøy for forretningsaktivitet, som for eksempel markedsføring.