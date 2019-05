Ny studie: - Kvinner er lykkeligere uten barn eller ektemann

En britisk ekspert hevder de tradisjonelle kjennetegnene for lykke ikke gjelder lenger.

Roten til lykke har lenge vært diskutert, og nå kommer det en solid brems for alle som har trodd at barn og familie er den eneste veien å gå.

Ny forskning tyder nemlig på at ugifte og barnløse kvinner er en av de lykkeligste gruppene i befolkningen. Det er også mer sannsynlig at de kommer til å leve lenger enn sine gifte og moderlige motparter, ifølge en ledende lykke-ekspert.

Det er The Guardian som først omtalte saken.

Etter å ha deltatt på Hay Festivalen på lørdag, uttalte Paul Dolan, professor i atferdsvitenskap ved London School of Economics, seg om hvordan deres siste funn har snudd opp ned på de tradisjonelle kjennetegnene for lykke.

- Gifte folk er lykkeligere enn andre grupper av befolkningen, men bare når de blir spurt samtidig som deres ektefelle er i rommet. Når ektefellen ikke er i rommet, derimot: jævlig elendig, sa han og fortsatte:

Dolan forteller at de har opparbeidet seg langsiktig statistikk ved å følge de samme menneskene over lengre tid.

- Men jeg skal gjøre det ganske enkelt for dere, til ulempe for den omfattende forskningen vår; hvis du er mann, bør du antakeligvis gifte deg; hvis du er en kvinne, ikke bry deg, fortsatte han.

LYKKE-EKSPERT: Professor i atferdsvitenskap, Paul Dolan, viser til ny forskning som sår tvil i historiene om at man må være gift og ha barn for å være en lykkelig kvinne. Foto: PH!riaalondon / Wikimedia Commons

- Fordel for menn

Menn drar nytte av ekteskap fordi det «roer dem ned», ifølge Dolan.

- Du tar mindre risiko, du tjener mer penger på jobb og du lever litt lengre. Hun, derimot, må holde ut med de greiene og dør fortere enn hvis hun ikke hadde vært gift. Den sunneste og lykkeligste del-gruppen av kvinnelig befolkning er kvinner som aldri har giftet seg eller hatt barn, sa han.

I Dolans siste bok, «Happy Ever After», viser han til the American Time Use Survey (ATUS), som sammenligner nivåer av glede og elendighet hos ugifte, gifte, skilte, separert og enker/enkemenn. Ugifte individer rapporterte lavere nivåer av elendighet enn gifte personer, som ble spurt da ektefellen ikke var tilstede.

- Ikke negativt å være enslig 40-åring

Andre studier har målt noen økonomiske og helsemessige fordeler ved å være gift for både menn og kvinner i gjennomsnitt, noe som Dolan sa kunne tilskrives høyere inntekter og emosjonell støtte, slik at gifte mennesker kan ta risiko og søke medisinsk hjelp.

Til tross for fordelene ved en single, barnløs livsstil for kvinner, la Dolan til at det eksisterende narrativet om at ekteskap og barn var tegn på suksess, innebar at stigmatiseringen kunne føre til at enkelte enslige kvinner følte seg ulykkelige.

- Man ser en enslig kvinne på 40 år, som aldri har hatt barn, og tenker - «uff, det er synd, er det ikke? Kanskje hun møter den rette mannen og ting vil forandre seg». Nei, kanskje hun møter helt feil fyr og ting forandrer seg. Kanskje hun møter en fyr som gjør henne mindre lykkelig og sunn, og hun dør tidligere, sa han.