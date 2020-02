Ny studie: Å få flere barn av samme kjønn er ikke arvelig

Teorien om at biologisk kjønn ikke er tilfeldig har vært kjent lenge. Men ny forskning tyder på at det stikk motsatte gjelder.

Hva skyldes det at noen familier får flere barn av samme kjønn? Hva er det som egentlig påvirker det biologiske kjønnet?

Visstnok styres det ikke av arv og genetikk, men heller av tilfeldigheter ifølge en ny studie.

- Hvis det er mange gutter eller jenter i familien din, er det bare en ren tilfeldighet, sier Brendan Zietsch, medforfatter av forskningsrapporten fra Univeristy of Queensland til CNN.

Kjønn bestemmes ikke av arv

Et internasjonalt forskerteam har analysert hele Sveriges befolkning med 3,5 millioner foreldre og 4,7 millioner barn som er født mellom 1932-2014.

Ved hjelp av de svenske fødselsregistrene, undersøkte forskerne om avkommet til søsken hadde en tendens til å være av samme kjønn.

De kunne utelukke at verken slektskap eller arv vil påvirke sannsynligheten for å kun få jenter eller gutter.

- Søsken er genetiske like. Hvis barnas kjønnsmønster er arvelig eller påvirket av genetiske forskjeller, så burde søsken ha en lik blanding av kjønn blant avkommet sitt, sier Zietsch.

Forskerne undersøkte også den samme tendensen med førstefødte barn i søskenflokker. Kjønnet på dine søskens førstefødte vil altså ikke være en pekepinn på hvilket biologisk kjønn ditt første barn får, viser studien.

Mer sannsynlig å få flere barn når de er av samme kjønn

Studiens konklusjon er at bestemmelse av kjønn er ikke arvelig, men heller tilfeldig. Det har forbauset forskerne selv.

- For å være ærlig er det litt overraskende, sier Ralf Kuja-Halkola til The Guardian. Han er en av forskerne bak studien og statistiker ved Karolinska Institutet i Sverige.

Kuja-Halkola føyer til at han klør seg litt i hodet over resultatet, siden nesten alle andre sammensatte trekk hos mennesker er i en eller annen grad arvelig.

- Hos noen dyrearter, for eksempel veps, er kjønnsmønsteret langt fra tilfeldig. Forskere har tidligere ment at fordeling av kjønn hos mennesker kan være bestemt av en lik evolusjonskraft, sier Zietsch til The Guardian.

Men denne teorien har noen hull, legger Zietsch til. De fleste teorier handlet om hva slags sæd menn lager, men ingen hadde en god idé om de biologiske faktorene som tilsier at man får flere gutter eller jenter.

Forskerteamet oppdaget også en sammenheng mellom de som har barn av samme kjønn, og de har som har av ulike kjønn.

Det er mer sannsynlig at familier med to gutter eller to jenter vil mer aktivt prøve å få barn nummer tre, enn familier som har to barn av hvert kjønn.

