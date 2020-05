Ny studie: Derfor rammes menn hardere enn kvinner av Covid-19

Ny studie viser at menn har høyere nivå enn kvinner av et enzym som ønsker Covid-19 velkommen inn i kroppen.

Helt siden koronaviruset brøt ut, har helsepersonell verden over stusset over følgende trend: Covid-19 rammer menn hardere enn kvinner.

Blant dem som har vært innlagt på sykehus som følge av koronaviruset, er seks av ti menn. Ser vi på intensivpasientene, er tre av fire menn.

Flere menn enn kvinner har dødd som følge av sykdommen, og mønsteret er det samme over hele verden.

Teoriene har vært mange. Handler det om at menn har et svakere immunsystem enn kvinner? Er det kvinnens høye østrogennivå som virker beskyttende for dem? Eller er årsaken at flere menn røyker, har diabetes type 2 og andre sykdommer som gjør at de havner i risikogruppen?

ACE2-reseptorer gjør det mulig

Nå har nederlandske forskere lansert en ny teori, basert på en studie med flere tusen hjertepasienter som deltakere, flere av dem norske. Det er Forskning.no som først omtaler studien.

Menn med hjertesykdom har nemlig høyere konsentrasjon av et bestemt enzym i blodet enn kvinner. Enzymet gjør det mulig for Covid-19 å infisere friske celler i lungene, tarmen, hjertet og nyrene.

Et enzym er en klasse av proteiner, som kort forklart er helt avgjørende for at cellene skal kunne utføre viktige oppgaver. Enzymene starter en reaksjon i cellen, før de gjerne forflytter seg videre. Det er altså en reseptor, et bindingssted for signalmolekyler i cellen, som ligger på overflaten av cellene våre.

Enzymet som omtales i studien kalles ACE2, og kan brukes som forankringssted for Covid-19 når det skal trenge inn i cellen.

Kort, og litt mer folkelig forklart, kan man si at koronaviruset binder seg til slike ACE2-reseptorer, og gjør det mulig å infisere sunne celler.

Teorien er derfor at økt nivå av dette enzymet vil gjøre det lettere for Covid-19 å trenge inn og gi alvorlig sykdom. Vi har alle høye nivåer av ACE2 i lungene.

- Da vi fant ut at en av de sterkeste markørene, ACE2, var mye høyere hos menn enn hos kvinner, innså vi at dette potensielt kan forklare hvorfor flere menn dør av covid-19 enn kvinner, sier lege og forsker Iziah Sama ved Universitetet i Groningen i en pressemelding, gjengitt av Forskning.no.

Kan ta bolig i testiklene

Vi vet allerede at menns testikler pumper ut ACE2-reseptorer, og forskere har allerede diskutert muligheten for at Covid-19 «gjemmer seg» i testiklene.

Dette er imidlertid ikke bekreftet, men den ferske nederlandske studien underbygger teorien om at ACE2-reseptorene spiller en avgjørende rolle for hvorfor menn blir sykere av Covid-19 enn kvinner.

De nederlandske forskerne fant ut at menn har hele 20 prosent høyere konsentrasjon av ACE2 i blodplastmaet enn det kvinner har.

Pasienter med høyt blodtrykk, hjerte- eller nyresvikt, diabetes og KOLS får imidlertid behandling med såkalte ACE-hemmere eller ARB. En spansk studie viser at de som blir medisinert på denne måten, ikke hadde økt risiko for alvorlig sykdom som følge av koronaviruset.