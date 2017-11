Ny studie: Flere kvinner enn menn er lykkelig som single

Professor mener årsaken er at kvinner må jobbe hardere enn menn i et forhold.

En ny rapport fra analysebyrået Mintel viser at single kvinner er mer fornøyde enn single menn, og at trenden er spesielt tydelig blant de over 45 år.

Studien er utført i Storbritannia, hvor totalt 42 prosent beskriver seg selv som singel. Blant dem sier 61 prosent av kvinnene at de er lykkelig som singel, mot bare 49 prosent av mennene.

- Kvinner jobber hardere



Totalt oppgir 70 prosent av alle single at de ikke har lett aktivt etter en ny partner det siste året. Samtidig bekymrer én av tre seg for å være alene, og spesielt blant de unge er det mange som uroer seg over singeltilværelsen. 54 prosent av de mellom 18 og 24 år, oppgir nemlig at de bekymrer seg over å være single.

At kvinner er mer fornøyde som single enn mennn, blir spesielt tydelig blant de godt voksne. Blant de mellom 45 og 65 år, er 32 prosent veldig fornøyd med å være alene, mens kun 19 prosent av menn i samme aldersklasse oppgir det samme.

Professor i demografi ved Universitetet i Essex, Emily Grundy, sier at dette kan henge sammen med at kvinner ofte jobber hardere i et forhold enn menn, skriver The Telegraph.

- Det finnes forskning som viser at kvinner gjør mer husarbeid enn menn, og jeg tror også de gjør mer jobb rent følelsesmessig i forholdet, sier Grundy.

- Kvinner er mer sosiale enn menn



Grundys erfaring er at kvinner ofte tar mer initiativ til å løse problemer og diskusjoner i forholdet, i tillegg til å gjøre mesteparten av husarbeidet.

SINGELLIV: På 90-tallet ble Sex og singelliv-jentene forbilder for mange single kvinner.

Norske studier viser også at kvinner gjør mer hjemme enn menn, men her er forskjellene mindre. Norske menn bidrar faktisk mest med husarbeid i verden, viser en studie fra 2016.

Grundy tror også at kvinner er flinkere til å være sosiale som single enn det menn er, noe som også kan gjøre at de er lykkeligere.

- Mange studier viser at kvinner som ikke har kjæreste gjør flere sosiale aktiviteter og har flere venner enn de kvinnene som har kjæreste, mens det er motsatt med menn. Menn uten partner gjør langt færre sosiale aktiviteter. Kanskje handler det altså om at kvinner har flere alternativ, sier Grundy.

