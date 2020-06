Ny studie: Menn og kvinner feilvurderer hva det motsatte kjønn synes er attraktivt

Ny studie gir håp, men bekrefter samtidig at kroppsidealet fortsatt er smalt. Heldigvis finnes det flere grunner til optimisme blant single.

Gode nyheter til alle single - som kanskje bekymrer seg for å ikke bli valgt av det motsatte kjønn fordi de ikke «ser bra nok ut»:

Både kvinner og menn feilvurderer hva det motsatte kjønn synes er attraktivt.

Eller, kanskje er det riktigere å si at vi overvurderer viktigheten av å ha den såkalte «drømmekroppen», som kort oppsummert kan beskrives slik i 2020:

Jenter skal være slanke, men samtidig ha en formfull timeglassfigur med stor rumpe. Gutter skal være muskuløse, med definerte og synlige muskler, og lav fettprosent.

Anders Lillosæter (22), som i NRK-serien «Jeg mot meg» var åpen om at han hadde slitt med spiseforstyrrelser, beskrev det slik i et intervju med Nettavisen:

- Lav fettprosent er egentlig nok. Lite kroppsfett. For da vises musklene.

Redigerte bilder av kropper

Vi vet at unge sliter under presset etter å oppnå den perfekte kroppen. Jenter har i lang tid rapportert om psykiske problemer som følge av kroppspress, og en studie fra 2019, avslørte at guttene også sliter.

Men hvem er det egentlig som har satt disse kravene? Hvem er det som «krever» at sixpacken skal synes og fettprosenten skal ligge ned mot null?

Mye tyder på at det i alle fall ikke kommer fra det motsatte kjønn.

En studie publisert i mai 2020, viser nemlig at vi ikke er så strenge med hverandre som mange kanskje tror i jakten på en partner.

169 heteroseksuelle briter i alderen 17 til 26 år deltok i studien, hvor de fikk i oppgave å redigere bilder av kvinnelige og mannlige kropper i henhold til ulike kriterier:

Hvordan de selv mente de ser ut.

Hvordan de selv mente idealkroppen for sitt kjønn ser ut.

Hvordan de antok at det motsatte kjønn helst ville at de skulle se ut.

Begge kjønn tok feil når det kom til hva det motsatte kjønn synes var mest attraktivt.

Damene trodde menn foretrakk en kvinne med lavere BMI enn hva de faktisk gjorde. Samtidig trodde menn at kvinner ville ha høyere BMI og lavere fettprosent på sin idealmann enn hva som faktisk var tilfellet.

FORETRUKKET KROPPSFORM: Bildet over viser at menn og kvinner feilvurderer hva det motsatte kjønn synes er attraktivt, samtidig som kroppsidealet fortsatt er relativt trangt. Tallet til venstre er BMI og tallet til høyre representerer fettprosent. Foto: Xue Lei & David Perrett

Kan jukse seg til attraktivitet

Når det er sagt, så avslører bildet over likevel et relativt trangt ideal for drømmekroppen i 2020. Selv om studien indikerer at kravene fra det motsatte kjønn ikke er så strenge som mange tror, er det likevel liten tvil om at kroppsidealet står sterkt.

Men det er ingen grunn til å fortvile hvis man er på kjærestejakt og ikke ser helt ut som de på bildet over.

Når en kvinne og en mann treffes, vurderer de nemlig hverandre etter ulike kriterier.

- Menn ser mye mer på utseendet, det er en viktig faktor når de skal finne kjæreste. Kvinner, derimot, rangerer etter faktorer som utdanning, inntekt, sosial status, humor - og så kommer kanskje utseende, og da er det gjerne høyde som er viktigst, har atferdsbiolog Jens Andreas Huseby tidligere forklart.

Når vi vet dette, er det enkelt å «jukse» seg til noen ekstra poeng hos det motsatte kjønn.

Forskning viser at kvinner leter etter menn med høyere status enn dem selv.

- Rent biologisk søker damer en forsørger, en som kan ta vare på familien. Denne mannen skal være en partner i å oppdra barna - ikke en byrde, men en støtte, sier Huseby.

ADFERDSBIOLOG: Jens Andreas Huseby har mange tips til de som ønkser å «jukse» til seg noen ekstra attraksjonspoeng. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Kvinner leter derfor etter en mann som utstråler selvsikkerhet og handlekraft, forklarer atferdsbiologen.

- Det som umiddelbart booster en mann på sjekkemarkedet, er å signalisere disse trekkene. Det kan han gjøre ved å være bevisst måten han beveger seg på; hvordan han smiler, går, sitter og møter blikk.

Og hva så med damene? Jo, de må signalisere «tilgjengelighet og ungdommelighet», ifølge atferdsbiologen.

- Ren hud, langt og sunt hår og pent smil. Hår som glinser skal visstnok gi ekstra effekt, sier Huseby, og fortsetter:

- Gjerne tettsittende klær, hvor du viser frem midje og hofter. Det er et bra triks for kvinner, da vi vet at det fungerer bedre å fremheve midjen enn å fremheve brystene.

Totalsummen som er avgjørende

Når man sier det på denne måten, kan det virke som bare de peneste damene og de mest ressurssterke mennene lykkes på datingmarkedet.

Det er imidlertid ikke sant.

Heldigvis er det ikke slik at man velger en partner utelukkende basert på utseende eller sosial status.

I desember 2019, ble det publisert en stor, internasjonal studie som handlet om partnervalg.

De fleste av oss liker å tenke at vi har «en type». At vi er selektive i partnerjakten og rangerer etter våre egne prioriteringer.

Det stemmer imidlertid bare til en viss grad, viste studien. For selv om du kanskje vektlegger økonomi over utseende, er det ikke hver enkelt faktor som er avgjørende for hvor attraktiv du synes noen er som kjæreste - det er totalsummen.

Hvis du ikke er så attraktiv rent utseendemessig, kan du altså veie opp for det ved å tilegne deg kunnskap, få deg en godt betalt jobb eller, rett og slett, være veldig snill mot de rundt deg.

NTNU-professor og psykolog Leif Edward Ottesen Kennair mener studien viser at det er håp for absolutt alle:

- De fleste av oss har vært nødt til å slå oss til ro med at vi ikke opererer helt i toppen, og har funnet en på vårt nivå, sa Kennair, og oppfordret til følgende: