Ny studie plasserer pangolinen midt i korona-krisen

Pangolinen og mennesket deler spesielt én interessant ting, melder forsker.

Forskerne har tidligere antydet at flaggermus er opphavet til koronaviruset, som til nå har kostet i overkant av 23.000 liv på verdensbasis.

Viruset dukket først opp på et marked i byen Wuhan, der det ble solgt en rekke levende dyr og dyreprodukter - trolig også utrydningstruede pangoliner, også kjent som beltedyr.

- Påfallende likhet

Allerede tidlig i februar annonserte dog forskere ved South China Agricultural University at pangolinen kunne være en mulig midlertidig bærer - altså en smittebærer som overfører virus fra flaggermus til mennesker.

Den gangen slo britiske forskere tilbake mot påstanden, men nå er det publisert nok en vitenskapelig artikkel som underbygger teorien om at pangolinen spilte en stor rolle i forbindelse med koronaviruset.

- Selve rollen pangolinene spilte i skapningen av sars-cov-2 er fortsatt uklar, men det som er påfallende er at pangolin-viruset har en del av de samme genlikhetene som hos menneskene. Den viktigste av disse er proteinet som bestemmer hvordan viruset er i stand til å feste seg - og infisere menneskeceller, skriver Professor Edward Holmes for tidsskriftet Nature.

Omsettes mest

Ingen andre levende dyr omsettes mer ulovlig enn de utrydningstruede pangolinene, som lever i skogsområder i Asia og Afrika og som havner på markeder i Kina og Vietnam. Ifølge Verdens naturvernunion (IUCN) er over en million pangoliner blitt tatt fra skogområdene i Asia og Afrika det siste tiåret.

Kinesiske myndigheter la i januar ned midlertidig totalforbud mot omsetning av alle ville dyr, i et forsøk på å bremse spredningen av virusepidemien.

Studien gjort av Professor Holmes og hans stab, som også samarbeidet med kinesiske forskere om publikasjonen, slår fast at å få has på illegal kjøp og salg av ville dyr kan være nøkkelen for å unngå en ny korona-krise i fremtiden.

WUHAN I DAG: Byens innbyggere står i kø utenfor sitt lokale supermarked. Foto: Stringer (Reuters)

- Det er klart og tydelig at naturen har mange flere koronavirus som potensielt kan smitte mennesker i fremtiden. En viktig lærepenge fra denne pandemien som vi kan bruke for å forhindre den neste, er at mennesker er nødt til å redusere eksponeringen sin mot ville dyr. For eksempel ved å bannlyse markeder som i Wuhan, konstanterte publikasjonen.

Kina er stadig helt i verdenstoppen hva gjelder smittetilfeller av koronaviruset.