Ny studie: Stadig flere under 50 år rammes av tykktarmskreft

En ny studie viser en økning i antallet dansker under 50 år som får konstatert tykktarmskreft. Det kan se ut til at det generelt sett er en økning i antall unge i rike land som får påvist krefttypen.

Forskere har sett på antallet personer i flere rike land som har fått påvist tykktarmskreft eller endetarmskreft i perioden fra 2003 til 2012, og resultatene er presentert i en ny internasjonal studie, ifølge forskning.no - som gjengir en artikkel fra videnskab.dk.

Rapporten viser blant annet at antallet dansker i aldersgruppen 0-49 år som har fått tykktarmskreft, har steget årlig med 3,1 prosent. Den årlige stigningen for endetarmskreft er derimot bare på 0,2 prosent.

– Studien kommer ikke med en endelig konklusjon, men de unges livsstil er antagelig forklaringen, for unge dansker blir stadig mer overvektige. De spiser mer ferdigmat, mindre grønt, mindre fiber og trener mindre, sier Morten Rasmussen til videnskab.dk.

Rasmussen er overlege ved Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital i Danmark, og har for øvrig ikke har vært involvert i den nye studien.

Usunn livsstil

Det er ikke bare i Danmark antallet personer under 50 år som får tykktarms- eller endetarmskreft har økt. Tendensen er også observert i flere andre rike land - selv om økningen i Danmark har vært størst, ifølge studien.

Grunnen til økningen mener forskerne bak studien skyldes en usunn livsstil, og risikofaktorene er overvekt, alkohol, tobakk, høyt kjøttinntak og fysisk inaktivitet. Også det norske Kreftregisteret skriver på sine nettsider at en endring i livsstilen din kan være med på å forebygge de to krefttypene.

- Videre er det også et økt fokus på sammenheng mellom HPV-smitte og økning av en rekke kreftformer, herunder endetarmskreft. En regner også med at en liten andel av tilfellene skyldes arv, skriver Kreftregisteret.

Norge på verdenstoppen

4332 kvinner og menn i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2017, og Kreftregisteret skriver at Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder forekomsten av tykktarmkreft.

Det oppgis ikke hvor mange nordmenn under 50 år som fikk disse to typene kreft i 2017, og heller ikke antall som fikk kreft i perioden 2003-2012 - som den nye studien viser angående forekomsten i Danmark.

I Danmark fikk 13.764 dansker påvist tykktarmskreft i denne perioden, og av disse var 548 personer under 50 år. Tallet for endetarmskreft i samme perioden var totalt 7343, hvorav 384 av disse var i aldersgruppen 0-49 år.

Til tross for at forskerne ser en økning i antall tilfeller blant dansker under 50 år, skriver forskning.no at det fortsatt samlet sett er veldig få tilfeller, ifølge Gerda Engholm, seniorstatistiker i Kræftens Bekæmpelse. Hun er medforfatter på den nye studien.

