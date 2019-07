Nydelig med Halldis

Amund Enger er en sanger og låtskriver som har vært der helt siden 70-tallet. Han har fått alt for lite oppmerksomhet, noe denne vakre tolkninga av Halldis Moren Vesaas-lyrikk bekrefter på alle mulige vis.

Amund Enger (65) er en av de som mange av oss synes vi har hørt om, men hørt lite fra. Det sier en hel del om at kvalitet ikke nødvendigvis er et kriterium for å komme gjennom nåløyet.

Heldigvis er det slik at med jevne mellomrom så kommer det nye livstegn også fra Enger. Denne gangen har han tonesatt ti dikt av Halldis Moren Vesaas (1907-95), en bauta i norsk lyrikk.

Enger, som blant annet har vært med i Simon & Garfunkel-hyllestbandet Mrs. Robinson, har nemlig en lengelevende relasjon til Moren Vesaas. Allerede i 1976 tok han uanmeldt turen til gården til lyrikeren og hennes mann Tarjei Vesaas som forlot tida alt i 1970.

Lett skjelvende i røysta spurte Enger om han kunne få synge en sang der han hadde skrevet en melodi til et av hennes dikt, «Voggesang for ein bytting». Etter at Moren Vesaas fikk høre tolkninga for andre gang, kom en liten tåre ned langs kinnet hennes. Enger hadde fått all den bekreftelse han kunne drømme om.

Nå har Enger satt seg ned med låta fra 1976 og ni andre dikt som han har gitt vakkert melodisk reisefølge i en singer/songwriter-tradisjon, samla dem på en flott vinyl-utgivelse og med det fortalt oss at både Moren Vesaas og han har mye å melde fortsatt.

Moren Vesaas var en djup historieforteller med sine dikt og det makter Enger å videreformidle på et ypperlig vis. Det skader heller på ingen måte at Tuva Livsdatter Syversen bidrar med vokalduetter på tre av låtene og at superlaget Rune Arnesen (trommer og perkusjon), Gjermund Silset, på basser og mye, mye annet og ikke minst som framifrå produsent, Geir Sundstøl på noen av sine mange titalls strengeinstrumenter og Andreas Ulvo på allehånde tangentinstrumenter, løfter «Halldis» til et svært flott sted.

Amund Enger, og for den sakens skyld Halldis Moren Vesaas, fortjener masse oppmerksomhet og mange godord for dette «samarbeidet».

PS Personlig er jeg veldig fornøyd med linja «Stopp! Vil de versgo vere folk mot´n Tor» fra diktet/låta «Forlis».

