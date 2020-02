Nye anklager kaster skygge over prins Andrews 60-årsdag: Rik venn blir anklaget for voldtekt og misbruk av unge jenter

Flere kvinner hevder at prins Andrews rike venn brukte dem som sexslaver i et globalt harem av kvinner.

Denne uken feirer prins Andrew sin 60-årsdag. Selv om merkedagen gikk relativt stille forbi i hjemlandet, ville naturlig nok hans nærmeste gratulere ham, til tross for senere tids kontroverser.

Datteren prinsesse Eugenie postet dette bildet av faren med påskriften «Gratulerer med dagen, pappa!»:

Eks-kona Sarah Ferguson la ut dette bildet:

Nektet å flagge for kontroversiell prins

Kongehuset valgte å dele to bilder i anledning 60-årsdagen, et barndomsbilde av prinsen og et nyere portrett. Teksten var av det formelle slaget og det lot til at det var viktig for dronningen å la merkedagen forbigå uten større oppmerksomhet.

Prinsen, som også er hertug av York, fikk på ingen måte noen offisiell feiring, men det ble en lunsj på the Royal Lodge med noen få og nøye utvalgte venner.

Prins Andrews bursdag er egentlig en offisiell flaggdag i Storbritannia, men ifølge Daily Mail var det flere offisielle bygninger som nektet å flagge for den kontroversielle prinsen.

Anklager om voldtekt og seksuelt misbruk

Da hjelper det heller ikke at det nå kommer frem nye opplysninger om nok en milliardærvenn av prins Andrew som har fått et frynsete rykte.

Den finsk-kanadiske Peter Nygård har tjent seg rik i moteindustrien og er kjent for sin digre luksuseiendom «Nygård Cay» på en øy i Bahamas og et rikt nettverk av kjendisvenner, som prinsen og Pamela Andersson.

Nå står han overfor alvorlige anklager om voldtekt og seksuelt misbruk av unge jenter helt ned i 14-årsalderen. Hendelsene skal ha skjedd på luksuseiendommen hans i Bahamas, som også prins Andrew skal ha besøkt ved en anledning i år 2000.

Nettavisen omtalte tidligere i vinter en lignende øy på Jomfruøyene i Karibien, som ble eid av den nå avdøde mangemilliardæren Jeffrey Epstein - også han en venn av prins Andrew - der blant annet en 15 år gammel jente skal ha lagt på svøm fra øya etter å ha blitt tvunget til sex med Epstein og flere andre.

Skal ha blitt lokket av modell-jobbing

Det er ti kvinner som foreløpig har gått til søksmål mot Nygård, og de aller fleste hevder at hendelsene fant sted på Bahamas i tidsrommet 2008-2015. Tre av kvinnene skal ha vært 14 år gamle, mens ytterligere tre skal ha vært 15 år på det tidspunktet.

Kvinnene hevder at de besøkte luksusvillaen etter å ha blitt overbevist om at det å møte Nygård kunne føre til en karriere som modell.

Peter Nygård har tjent seg rik i moteindustrien og her poserer han med modellen Nicole Midwin, som ikke har vært innblandet i saken. Foto: Wikimedia Commons

Møtene skal angivelig ikke ha vært av noen formell karakter, for i søksmålene hevdes det at kvinnene ved ankomst ble skjenket med alkohol og noen beskriver også at det ble brukt voldtektsdop. Deretter skal de ha blitt sendt inn til et privat rom hvor de hevder at Nygård skal ha misbrukt, voldtatt og hatt analsex med dem.

I forbindelse med søksmålet har det også dukket opp svært pikante bilder av lettkledde jenter som danser foran og blir tafset på av motemogulen, som er publisert av Daily Mail.

Harem av sexarbeidere

Flere av kvinnene hevder også at de ble overbevist om å delta i et slags verdensomspennende harem som sexarbeidere for Nygård. For å frakte kvinnene rundt skal firmaets privatjet ha blitt brukt. Privatjeten hadde installert strippestang.

Som om ikke dette var sterke nok anklager, har Daily Mail vært i kontakt med ytterligere to kvinner som snart skal levere sitt søksmål mot motemogulen.

En av dem hevder at motemogulen voldtok henne i hjemmet hans i Los Angeles da hun var under 18 år og dermed også under seksuell lavalder i staten.

Deretter hevder hun at Nygård sendte henne til New York for å bli brukt som en brikke i en byttehandel. Hun måtte ha sex med en person, for at Nygård skulle få lov å ha sex med den personens partner.

Dette er ikke første gang Nygård er befengt med grove anklager. Siden 80-tallet og til dags dato har han gjentatte ganger blitt anklaget for voldtekt og seksuell trakassering, i tillegg til skattefusk og forretningsmessige søksmål.

Dette kommer i tillegg til den allerede heftige anklage-stormen mot Prins Andrew, som på sin side kan notere seg for et skandaleår i 2019.

Da tiltok nemlig anklagene om prinsens festing med unge jenter, og nye opplysninger om hans vennskap med den nå avdøde Jeffrey Epstein kom til overflaten.

Da prinsen stilte opp i det mye omtalte intervjuet med Newsnight for å fortelle om vennskapet, gikk det fra vondt til verre. Folket mente at prinsen ikke fremsto troverdig og i kjølvannet av dette har Andrew måtte se seg nødt til å ta tidlig pensjon som medlem av kongefamilien.