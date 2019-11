Nye oppsiktsvekkende elbil-tall: Én ting avgjør om elbilen er en miljøvinner eller ikke

Hvis du er som folk flest, så er en ladbar hybrid bedre.

Er elbiler klimavennlige eller ikke? Det er et spørsmål som fortsatt ikke har fått noe entydig svar. Og nå fortsetter forvirringen:

Mercedes har nettopp offentliggjort sin livssyklusanalyse av elbilen EQC400, gjennomført av det tyske sertifiseringsselskapet TÜV Süd.

- Undersøkelsen baserer seg på en omfattende undersøkelse av av miljøeffekten av en bil i løpet av hele livssyklus, fra utvinning av råmaterialer til produksjon, bruk og til slutt vraking, skriver Mercedes i en pressemelding.

I undersøkelsen tar de utgangspunkt i at bilen kjører 200.000 kilometer før den vrakes.

Hvor strømmen kommer fra avgjør alt

- EQC drar god nytte av null lokalt utslipp og høy effektivitet i elmotoren. Det som derimot er klart er at strømmiksen som bilen benytter seg av spiller en avgjørende roller i CO2-regnskapet, skriver de i sin melding.

Resultatet viser at bilen genererer et CO2-avtrykk på 17,1 tonn over hele livssyklusen - forutsatt at bilen går på strøm produsert fra vannkraft.

Mercedes' sertifisering av elbilen EQC viser at CO2-avtrykket varierer betydelig avhengig av hvor strømmen kommer fra.

Hvis strømmen derimot baserer seg på et snitt av all kraftproduksjon i EU, har bilen et utslipp som er nesten dobbelt så stort: 32,4 tonn.

Det er nettopp en slik blanding som folk flest i Norge benytter seg av.

Bedre enn bensin, nesten likt som ladbar hybrid

Det er vanskelig å sammenligne analysene fra TÜV med andre kilder, fordi livsløpsanalyser er notorisk vanskelige å gjennomføre, og avhenger av en rekke forutsetninger.

Men Mercedes har fått sertifisert en rekke av sine biler opp gjennom årene, noe som gir et godt sammenligningsgrunnlag. Den norske ladbar hybrid-bestselgeren GLC 350e, som langt på vei er den samme bilen som EQC, er en av bilene som er testet:

Klimafotavtrykket til den ladbare hybriden GLC 350e avhengig av hvor strømmen kommer fra - sammenlignet med forgjengeren GLK i bensinutgave.

Analysen viste at bilen slapp ut 37,9 tonn CO2 basert på strøm på EUmix, mens den er 25,6 tonn med vannkraft.

Mercedes har forøvrig kommet med en oppgradert versjon av bilen et batteri som ikke er fysisk større, men med mer kapasitet. Det er naturlig å tro at den vil komme litt bedre ut.

Vesentlig høyere på tradisjonelle biler

Den samme analysen viser at forgjengeren til GLC, kalt GLK, i bensinutgaven GLK350, hadde et livstidsutslipp på 67,2 tonn.

Det betyr at EQC under alle omstendigheter kommer bedre ut enn en ren elbil.

Under har vi samlet tallene fra noen andre Mercedes-modeller:

A-klasse 180d: 25 tonn

C-klasse 250: 37 tonn

C-klasse 350e ladbar hybrid: 22 tonn (vannkraft)

S-klasse S500: 82 tonn

S-klasse 500e ladbar hybrid: 36 tonn (vannkraft)