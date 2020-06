Nye påstander om Melania Trump i ny bok

Forfatter kommer med nye pikante detaljer om Melania Trump i ny bok.

NEW YORK (Nettavisen): I boken, «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump», av Washington Post-reporteren Mary Jordan, kommer det frem mange nye og noen eldre rykter og påstander om kona til Donald Trump.

I boken kommer det blant annet frem at Melania Trump først flyttet inn i Det hvite hus etter at hun hadde reforhandlet ekteskapsavtalen med Donald Trump.

Her er president Donald Trump, Melania Trump og deres felles sønn Barron Trump avbildet i januar i år. Foto: AP Photo/Susan Walsh

Der fikk hun forsikring om at deres felles barn Barron ville bli behandlet likt med alle de andre barna Trump har fra tidligere ekteskap.

Denne reforhandlingen skal ha funnet sted i 2017, like etter at Trump hadde vunnet presidentvalget, ifølge boken som blir omtalt både i Washington Post og Daily Mail.

Boken, som er på 286 sider, er basert på intervjuer med mer enn 100 personer i fem forskjellige land.

I boken fremkommer det også at Melania Trump skal ha gjennomgått plastisk operasjon, og at hun i enkelte tilfeller har løyet om sin alder.

- Hun er … mye mer lik ham enn det ser ut som, skriver forfatteren Mary Jordan i boken som kommer ut på tirsdag, ifølge Daily Mail.

- Trengte tid til å «kjøle seg ned»

Melania Trump flyttet ikke inn i Det hvite hus før seks måneder etter at Trump ble president. Årsaken er at Melania skal ha ønsket at Barron gikk ferdig skolen i New York, samtidig som hun trengte tid til å «kjøle seg ned» etter alle detaljene som kom ut om Trumps påståtte utroskap.

Dette inkluderte blant annet den påståtte affæren med Playboy-modellen Karen McDougal, og Trumps kommentarer om «grab them by the p****» som kom på opptaket fra «Access Hollywood».

Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen ble i desember 2018 dømt til tre års fengsel for blant annet svindel med valgkampmidler, for å ha løyet til Kongressen og for å ha utbetalt såkalte hysjpenger. Pornostjernen Stormy Daniels skal ha fått 130.000 dollar, mens den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal (bildet) skal ha fått 150.000 dollar for å holde tett om å ha hatt sex med Donald Trump. Foto: Faksimile / Chad Buchanan (Playboy / Getty Images)

I boken fremkommer det også at Melania Trump skal ha gjennomgått plastisk operasjon, og at hun i enkelte tilfeller har løyet om sin alder. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Melania Trump slår derimot tilbake mot boken og dens innhold, og kaller det oppdiktet.

- Dette er bare nok en bok om Mrs. Trump med falsk informasjon og kilder. Denne boken hører hjemme under skjønnlitteratur, sier Donald Trumps forrige talsperson og nåværende talsperson for Melania Trump, Stephanie Grisham, til Dailymail.com.