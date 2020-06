Nye regler fra 1. juli 2020: Mange biler blir mye billigere

Gode nyheter for de som skal ha bruktbil.

Å importere bruktbil fra utlandet kan være en smart måte å spare penger på.

Fra 1. juli blir dette gunstigere for mange biler. Da endres nemlig avgiftene på bruktimporterte biler. Reduksjonen starter allerede på 2015-modeller, skriver bransje-nettstedet Bilbransje24.no.

I forhandlingene med regjeringspartiene om revidert statsbudsjett for 2020, la Fremskrittspartiet frem et krav om lavere avgifter ved import av brukte biler.

– Dette fikk vi gjennomslag for, sier Bård Hoksrud til Bilbransje24.

Fem år eller eldre

FrP-veteranen sitter nå i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– I fjor fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for å fjerne engangsavgiften for kjøretøy eldre enn 20 år. Det følger vi nå opp med nye satser i bruksfradragstabellen, slik at det blir en mer naturlig nedskalering av avgiftene, sier han til Bilbransje24.no.

Dette medfører at engangsavgiften på biler som er fem år eller eldre reduseres.

Ser du utenfor Norges grenser etter bruktbil, blir også utvalget betydelig større enn her hjemme. Foto: Ina Fassbender (AFP / NTB Scanpix)

Kraftig kutt

– Helt konkret betyr det at bruksfradraget på en fem år gammel bil øker fra 47 til 50 prosent. En 10 år gammel bil vil etter 1. juli får et fradrag på 90 prosent, mot 78 prosent i dag, sier Hoksrud.

Bilbransje24.no har regnet på hva dette betyr i praksis for flere bilmodeller, her er noen eksempler:

2015 Volvo XC90. Dagens avgift: 155.600. Ny avgift: 146.900.

2015 Ford Mustang GT. Dagens avgift: 385.100. Ny avgift: 363.400.

2013 BMW 530d. Dagens avgift: 83.200. Ny avgift 74.700.

2010 Mercedes ML320. Dagens avgift 143.000. Ny avgift: 66.300.

Volvo 240 er blant bilene som for lengst har blitt veteranbil. Biler som er 20 år eller eldre slipper her avgift. Foto: (Volvo)

Flere har importert veteranbil

Fra januar til mai ble det for øvrig importert til sammen 3.909 brukte personbiler, som var 41 prosent færre enn i samme periode i fjor. For elbiler isolert var nedgangen på 55 prosent, mens antallet bensin- og dieselbiler gikk ned med 20 prosent.

Noe av forklaringen til at «fossile» har falt mindre enn elbilene kan være at det i år er blitt importert flere veteranbiler, etter at grensen for null avgift ble flyttet fra 30 år til 20 år fra 1. januar.

