Nytt bilde av Adele vekker oppsikt hos fansen: – Nå har det gått for langt

Adele er nesten ikke til å kjenne igjen.

De siste månedene har den verdenskjente, britiske sangeren Adele Adkins (31) vakt stor oppsikt med sin enorme forvandling.

Endringene til Adeles utseende startet bare en måned etter at det ble kjent at hun og ektemannen Simon Konecki (46) valgte å gå hvert til sitt etter syv års ekteskap i september i fjor.

«Jeg pleide å gråte, men nå svetter jeg», skrev artisten til et bilde hun la ut på Instagram i oktober. Der var hun nesten ikke til å kjenne igjen og flere mente at hun hadde gått betydelig ned i vekt.

I senere tid har det dukket opp flere bilder som får fansen til å sperre opp øynene, og flere har hevdet at stilforandringen kommer i kjølvannet av skilsmissen og mener at hun heller trenger hjelp. Andre har applaudert 31-åringen.

Nå mener imidlertid fansen at det er gått for langt.

Ikke til å kjenne igjen

Den siste tiden har et bilde av sangeren, tilsynelatende tatt i februar, spredt seg som ild i tørt gress i sosiale medier.

Sammen med den britiske komikeren og programlederen James Corden (41) og artisten Harry Styles sin manager poserer det som flere hevder er Adele til kamera.

Fansen har blant annet bitt seg merke i at utseende til Adele har gjort flere store endringer enn bare vektnedgang på bare på noen måneder.

Spesielt leppene er det flere som legger merke til.

«Leppene ser annerledes ut. Er det bare sminke eller har hun operert seg?», spør en på Instagram seg, mens en annen nekter for at det kan være den verdenskjente artisten:

«Det ser ikke ut som henne. Hun har ikke gropen i haken lenger».

Verken Adele eller James Cordan har delt bildet på sin profil, men flere er overbeviste om at det er Adele og mener at forvandlingen er gått for langt.

«Nå har det begynt å bli drøyt. Hun begynner å likne mer og mer på Kim Kardashian», skriver en annen.

For bare to dager siden delte supermodellen Sean Michael Frazier et bilde av ham og Adele sammen, som bygger opp under fansens mange spekulasjoner om at det er Adele som er avbildet med James Cordan.

Slår hardt tilbake mot fansen

En annen som ikke lar seg pille på nesen av fansens mange meninger er supermodellen Chrissy Teigen (34).

Søndag gikk Teigen hardt ut på både Twitter og Instagram der hun slo hardt ned på fansens meninger om kroppen hennes.

Lørdag formiddag filmet supermodellen en snutt av seg selv, iført en badedrakt, på historiefunksjonen på Instagram. Kort tid etter haglet det inn kommentarer om utseende hennes, der flere poengterte at hun hadde en «firkantet kroppsfasong».

SVARER FANSEN: Supermodellen Chrissy Teigen går hardt ut mot fansen etter kommentarer på sin egen kroppsfasong. Foto: Skjermdump, Instagram

Dette fant Teigen seg altså ikke i.

– Flere gjør kirurgiske inngrep for å få kurver. Jeg har vært en firkant hele livet og la meg si det sånn: Det har lønnet seg på mange måter! Skriver hun på Twitter med en massiv, applauderende respons fra fansen.

Får fansen til å le

Andre som får applaus fra fansen om dagen er den norske skidronninga Therese Johaug (31).

På Instagram den siste tiden har 31-åringen gjort flere spreke påfunn for å lette litt på den ellers kjipe korona-situasjonen.

Søndag kveld fikk hun fansen til å le igjen med sin parodi på det tradisjonelle videospillet.

