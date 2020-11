Nytt funn i Pompeii: Rik mann og ung slave som gjemte seg i kjeller

Det er blitt gjort et funn av to nye levninger i utgravningen i Pompeii som har ligget bevart av vulkanasken fra Vesuv for over 2000 år siden.

Den mektige italienske vulkanen hadde et dødelig utbrudd i år 79. Myndighetene som har ansvaret for utgravingene varsler at de to levningene ble funnet i Civita Giuliana, 700 meter nordvest for Pompeii.

De to ble funnet i en villa med utsikt over Napolis bukt og har ligget bevart under vulkanasken som dekket folk og bygninger. Askelaget har gjort at både levninger, bygninger og gjenstander er svært godt bevart og Pompeii er blitt et internasjonalt turistmål som gir et glimt tilbake i tiden.

Forskerne tror levningene som nå er funnet tilhører en ung slave og en rik mann. Dette er basert på restene av klærne og deres fysiske tilstand. Ifølge BBC skal slavens alder anslås å ha vært 18-23 år, mens den rike mannen anslås å ha vært mellom 30 og 40 år.

De ble funnet i en krypt knyttet til villaen der de trolig gjemte seg for vulkanutbruddet. Like ved villaen ble det funnet en stall og levningene av tre hester i seler. Utgravningene i Pompeii fortsetter til tross for koronaviruset, men pandemien har satt en stopp for turistbesøkene til det historiske stedet.

- De to ofrene hadde kanskje søkt dekning i kjelleren etter utbruddet. Hender og føtter viser at de døde ved termisk sjokk, sier Massimo Osanna, direktør for det arkeologiske området i en uttalelse.

Vesuvs utbrudd i år 79 er blant de dødeligste kjente vulkanutbruddet i Europa. Anslagene over hvor mange som døde spriker, men det var minst 2.000.

