Nytt og duggfriskt

Nok en gang har jeg kommet over musikanter og musikk som er helt ukjent for meg. Pianisten Yves Theiler fra Sveits imponerer fra første anslag.

Blant de mange sakene jeg kan alt for lite om står sveitsisk jazz om ikke i en særstilling, så i alle fall relativt høyt oppe på lista. Plateselskapet Intakt Records, med base i Zürich, gjør sitt beste for å bøte på det. Selskapet gir ut mye spennende musikk med artister fra store deler av kloden, men har heldigvis tatt ansvaret for å presentere artister fra sitt eget hjemland også.

Etter å ha fått tilgang på musikken fra Intakt i mange år nå, så veit jeg bortimot intuitivt at det som kommer derfra har et solid kvalitetsstempel på seg. «WE» med Yves Theiler Trio er definitivt ikke noe unntak.

Sjefen spiller altså piano og har komponert alle de sju spora som varer fra vel seks til vel tolv minutter. Han er 31 år ung og har blant spilt med Gerry Hemingway og Rudi Mahall - to modernister som hører hjemme helt der oppe. Med seg har han trommeslageren Lukas Mantel og bassisten Luca Sisera og «WE» er deres tredje skive sammen.

Theiler er teknisk sett en suveren pianist som jeg har mistenkt for å ha tilbragt mer enn en time eller to sammen med Keith Jarrett og Esbjörn Svensson. Han er en melodiker av rang, men han trives også veldig godt når friere landskap blir åpna opp.

Mantel og Sisera følger Theiler minste vink og vinker mer enn gjerne tilbake - dette er åpenbart en trio som har jobba mye sammen. I tillegg til det melodiske og frie, så viser Theiler oss også at han er en romantiker og lyriker - han er enkelt og greit en pianist med en svær palett å hente fra.

