Nytt studie: Herfra kom de første menneskene

Et nytt studie avslører hvor de første menneskene kom fra.

NEW YORK (Nettavisen) Ifølge en nytt studie var et stort våtmarksområde sør for Zambezi menneskehetens vugge, og et sted hvor våre forfedre opphold seg i 70.000 år, melder The Independent.

Saken utvides

Zambezi er Afrikas fjerde lengste elv og går fra vest mot øst i det sørlige Afrika.

Fra studien fremkommer det at det tidligste mennesket, homo sapiens, oppsto for 200.000 år siden i våtmarksområdene sør for Zambezi elven.

I det frodige området, som også dekker deler av Namibia og Zimbabwe, var det en enorm innsjø som forfedrene våre levde av i 70.000 år, ifølge studiet, som først ble gjengitt i bladet Nature.

Menneskene var isolert på stedet inntil det for mellom 110.000 og 130.000 år siden åpnet seg fruktbare korridorer ut av dalen.

Deretter kunne menneskene for første gang spre seg videre ut i Afrika og deretter ut til resten av verden.



Sjekket mitokondrielt DNA

- Det har vært klart en stund at de første anatomisk moderne menneskene først dukket opp i Afrika for omkring 200.000 år siden. Men det som lenge har blitt debattert er den eksakte plasseringen av den folkeveksten og den påfølgende spredningen av våre tidligste forfedre, sier professor Vanessa Hayes ved Garvan Institute of Medical Research i Australia, som ledet studien.

Hayes forteller at de kom frem til resultatene blant annet ved bruk av blodprøver fra deltakere fra Namibia og Sør-Afrika som ble sjekket for såkalt mitokondrielt DNA.

Siden mtDNA bare kan nedarves fra mor til avkom, er dette et nyttig verktøy innenfor slektsforskning.

Genetikk ble ifølge The Independent deretter kombinert med geologi og klimatisk fysikk, for å komme frem til sluttresultatet.

Ifølge geologiske studier huset nemlig det aktuelle området Afrikas største elvesystem, og eller innsjø, Makgadikgadi - og en klimatisk datasimulering indikerer også at akkurat dette området fikk periodiske skift med regnvær.

- Disse klimaskiftene ville hatt åpnet opp grønne korridorer med vegetasjon, først for 130.000 år siden i nordøst og så for rundt 110.000 år siden i sørvest, slik at våre forfedre kunne migrere fra sitt hjemland for første gang, sier professor Axel Timmermann, en klimaforsker ved Pusan National University i Sør-Korea.