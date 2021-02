Øde Nerdrum psyker ut Kine Olsen til tårene: – Jeg ble helt ødelagt

Kine Olsen tok til tårene etter stikk fra Øde Nerdrum.

– Jeg ble helt ødelagt. Jeg slet med ekstremt dårlig samvittighet, sier Øde Nerdrum til Nettavisen etter at han under tirsdagens episode av «Farmen kjendis» fikk Kine Olsen til å ta til tårene da hun røk ut av den første kvalifiseringskonkurransen.

Denne uken er det finaleuke på «Farmen kjendis» der deltakerne har hentet fram det de har av sine siste krefter for å sikre seg en finaleplass mot slutten av uken. Kine Olsen hadde helt siden starten av oppholdet forberedt seg godt til denne uken, og spesielt øksekastkonkurranse mot de andre deltakerne.

Forberedelsene så lenge ut til å holde for Olsen, som traff blinken nok ganger til å stå være blant de beste øksekasterne inne på «Farmen». Men da hun skulle kaste den avgjørende øksen ble hun imidlertid distrahert av Øde Nerdrum, som satt på sidelinjen å hvisket «jeg håper hun bommer».

Olsen bommer på blinken og nederlaget blir så tungt at 26-åringen tar til tårene da hun innser at hun ikke klarte å kvalifisere seg direkte videre i finaleuken.

Psyket ut

Selv om oppholdet på gården ikke var over for Olsen av den grunn, ble hun likevel svært skuffet over Nerdrum som hun nektet å snakke med resten av oppholdet.

Les også: Thomas Felberg nektet å gjennomføre «Farmen kjendis»-tvekampen: – En parodi

– Jeg hadde bygget opp forventningene mine i fem uker om at det var øksekast som skulle ta meg videre til finalen. Jeg hadde øvd, og hadde planen klar, men så kom det en liten strek i regninga, sier Olsen til Nettavisen og fortsetter:

– For det viste seg at det var flere enn to stykker, som det alltid har pleid å være i de forrige sesongene, som var flinke til å kaste øks. At konkurransen ikke blir sånn man hadde trodd må man på en måte regne med, men da Øde hvisket at han håpet at jeg skulle bomme ble jeg helt psyket ut og bomma, sier Olsen.

Fikk hele skyllebøtta

Ifølge Olsen ble hun i utgangspunktet mest skuffet over seg selv, og forteller at det hele egentlig ble en reaksjon på at hun var sint, sulten og veldig sliten.

– Det hele gikk utover Øde. Han ble på en måte offeret for alt som gikk gærent for på «Farmen» de siste dagene. Jeg husker det selv som om det var skikkelig dramatisk, men jeg ser jo nå i ettertid at reaksjonen min var mye sterkere enn det reaksjonen min kanskje vanligvis ville vært, sier Olsen.

Les også: Eli Kari Gjengedal om «Farmen»-tilværelsen: – Følte meg ensom

Ifølge Nerdrum, som gikk helt i kjelleren etter at han innså hva han hadde gjort med Olsen, forteller at det ikke var hensikten å psyke ut Olsen med ordene han sa fra sidelinja.

– Jeg hvisket egentlig «bom, bom, bom» gjennom hele konkurransen, men akkurat i det Kine skulle kaste øksen sa jeg det plutselig høyt nok til at hun hørte det. Jeg tenkte med en gang «jeg håper hun ikke bommer nå», men så bommet hun, sier Nerdrum til Nettavisen.

Tenkte på helt andre ting

Nerdrum satt nemlig å tenkte på helt andre ting under de avgjørende kastene, og forklarer at det var en kombinasjon av at han var lei, at han satt ukomfortabelt og et ønske om å bare komme seg vekk fra konkurransen, som gjorde at han ikke tenkte over konsekvensene av hva han sa.

– Det som egentlig skjedde var at vi hadde planlagt en St.hans fest. Jeg var ikke så motivert for konkurransen. Jeg ville heller bare sette i gang festen som jeg virkelig hadde gledet meg til. Men så holder de på i evigheter. Jeg ville bare vekk, og det var derfor jeg håpet på at de skulle bomme, men jeg det var aldri min intensjon å ødelegge for Kine, sier Nerdrum.

De to dagene Olsen nektet å snakke med Nerdrum forklarer han som uutholdelige.

– Jeg hadde et behov for å si unnskyld fort. Jeg forsøkte flere ganger, men det kan hende at hun bare trengte litt tid borte fra meg. Vi er jo forskjellige sånn. Det tok bare noen dager. Det var ikke verre enn det, men en dag der inne virket som en evighet, sier Nerdrum.

Til tross dramatikken der inne er imidlertid Kine Olsen og Øde Nerdrum venner igjen i dag.

– Jeg sendte han en melding i dag der jeg skrev at jeg er spent på å se episoden og at jeg uansett er glad i han, sier Olsen til Nettavisen.

– Den fikk jeg, og jeg svarte det samme, sier Nerdrum.

Reklame Her er årets beste påskeegg