Offisielt: Nå kommer Volvo snart med elbil

Premiere om under en måned.

Mens en rekke konkurrenter har kommet med elbiler de siste årene, har det vært stille fra Volvo. De har riktignok satset tungt på ladbare hybrider, men rene elbiler har vi ikke fått fra svenskene.

Men nå skjer det ting. Det har lenge vært kjent at den kompakte SUV-en XC40 blir Volvos første elbil. Den skal komme på markedet til neste år, og nå har Volvo akkurat lettet litt på sløret rundt denne:

De bekrefter at 16. oktober er datoen bilen skal vises først gang. Men allerede i dag åpner Volvo interesseliste i Norge.

Ladbar XC40: Her er Bennys førsteinntrykk fra Gotland

Mellom 450 og 500 kilometer?

– Volvo skal presentere en rekke nyheter knyttet til helelektriske XC40 de kommende ukene. Vi åpner i dag en interesseliste på våre nettsider og anbefaler alle som er interessert i elbilen XC40 om å melde seg på den. Det er helt gratis å stå på listen og man vil få tilsendt all relevant informasjon om bilen i tiden fremover, sier Erik Trosby, PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Ut over premiere-datoen for bilen, er Volvo så langt svært sparsomme med opplysninger. Tidligere har det blitt anslått en elektrisk rekkevidde på mellom 450 og 500 kilometer for denne bilen, det sier ikke Volvo noe om ennå:

– Informasjon om pris, rekkevidde, batterikapasitet, salgstart i Norge og lignende vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt. Dette vil informeres om via media, Volvos egne kanaler og til de som står på interesselisten, sier Trosby.

Denne Volvoen kan bli et bruktbil-kupp

Volvo XC40 har så langt hatt beskjedent salg. Men nå kommer det for alvor til å løsne, først med ladbar - så helelektrisk utgave. Foto: Broom

Sikkerhetsbur

Det Volvo imidlertid har fokus på nå, er sikkerheten. Ettersom bilen ikke har en tradisjonell forbrenningsmotor har Volvo redesignet og forsterket karosseristrukturene i bilen. Målet er klart: Dette skal bli en av de sikreste bilene Volvo har laget.

Her handler det blant anet om helt nye og unike sikkerhetsstrukturer for både passasjerene og batteripakken. Batteriet beskyttes av et sikkerhetsbur som består av en ramme av ekstrudert aluminium. Sikkerhetsburet er integrert i midten av bilens karosseristruktur og lager dermed en innebygget deformasjonssone rundt batteriet.

Les mer: Bråstopp for nye elbiler til Norge

Interiørmessig kjenner vi igjen en rekke detaljer fra Volvos større biler.

Aktiv sikkerhetsteknologi

Ettersom batteriet er plassert lavt i bilen senkes også bilen tyngdepunkt, noe som reduserer mulighetene for at bilen skal kunne velte. I tillegg til at frontpartiet til bilen er forsterket, har Volvo også gjort endringer på bilens bakende.

Her har den elektriske drivlinjen blitt integrert i karosseristrukturen noe som gjør at kreftene ved en kollisjon i større grad skal distribueres vekk fra kupéen og sørge for mindre belastning for passasjerene.

Elektriske Volvo XC40 kommer også med ny aktiv sikkerhetsteknologi. Bilen blir den første Volvo som utstyres med et helt nytt ADAS-system (Advanced Driver Assistance Systems). Den nye ADAS-plattformen har et toppmoderne, skalerbart sikkerhetssystem som består av en rekke radarer, kameraer og ultrasoniske sensorer.

Siden plattformen er skalerbar kan den enkelt videreutvikles og danner dermed et fundament for en fremtidig introduksjon av selvkjørende teknologi fra Volvo.

LES MER: Salget av ladbare XC40 er allerede i gang

Hva skal den koste?

Volvo vil avsløre flere detaljer om elektriske Volvo XC40 de kommende ukene, før bilen altså vises fram offentlig 16. oktober.

Det mange naturligvis også lurer på er hva denne bilen skal koste. Dette har Brooms bilekspert Benny Christensen tidligere sagt om den saken:

– Det er ikke så lett å spå hvor XC40 legger seg. Volvo har jo tatt et betydelig steg i premium-retning de siste årene. Bilene deres har blitt mer eksklusive – og samtidig dyrere. Det er grunn til å tro at de vil posisjonere seg deretter, også når de skal lansere elbil. Men kommer de med elektrisk XC40 til rundt 450.000 kroner og med god rekkevidde, tror jeg suksessen i Norge er sikret. De tåler nok noe høyere pris enn dette også. Men noe særlig over 500.000 kroner tror jeg ikke startprisen bør være.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.