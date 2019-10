Offisielt: Prisbombe-elbilen MG ZS EV kommer til Norge før jul

Her skal det ikke bli ventelister.

Tidligere i høst var vi i Broom i Belgia – på den offisielle lanseringen av MGs nye elbil ZS EV.

Dette er en kompakt SUV med svært gunstig prislapp. Opprinnelig ble det lovet lansering i Norge helt i starten av oktober. Men så ble det stille – helt til MG nå går ut med en pressemelding der de slår fast at bilen blir tilgjengelig i Norge fra november.

Den nye elektriske SUV-en kommer med et batteri på 44,5 kWt som gir en rekkevidde på 263 kilometer etter WLTP-standarden, og mulighet for å hurtiglade fra 0 til 80 prosent på 40 minutter.

Gunstig pris på MG ZS EV

MG ZS EV kommer altså for salg i Norge i løpet av november. I motsetning til konkurrentene er det ikke lange ventelister, bilen er klar for umiddelbar levering.

Den kommer i to versjoner, Comfort og Luxury, og startprisen på de to utgavene er henholdsvis 229.990 og 249.990 kroner. MG ZS EV er dermed blant de mest prisgunstige i sin klasse.

Dette bildet er fra det første møtet med MG ZS i Belgia. Norge er det første markedet for denne bilen i Europa. Foto: Broom

Krevende marked

ZS EV kan bestilles på nettet. Aiden He, Europasjef for SAIC Motor, er spent på hvordan bilen blir tatt imot i Norge.

– Vi er veldig glade for å bringe de ikoniske MG-bilene tilbake til det norske markedet. Det å slå gjennom i det kresne norske elbilmarkedet er krevende, men vi er overbevist om at MG ZS EV vil slå godt an. En splitter helelektrisk og mellomstor SUV er ideelt for det norske markedet, spesielt med tanke på den uslåelige prisen.

ZS EV er kompakt SUV, med gode innvendige mål.

Reservere fra november

Ut fra pressemeldingen, later det til at ikke alle brikker er på plass rundt distribusjonen av bilen. Men MG opplyser at de "nærmer seg en en partnerskapsavtale om distribusjon" med danske Nic. Christiansen Group.

De er for øvrig ingen smågutt i denne sammenhengen. Selskapet er importør av Hyundai , SsangYong og Jaguar Land Rover til Danmark. De står også bak importen av Jaguar Land Rover til Norge.

De har altså bred erfaring med elbil. Og det kan vel heller ikke sies å være noen direkte konkurranse mellom Jaguar I-Pace og MG ZS...

Fra november kan norske kunder reservere MG ZS EV, via selskapets hjemmeside. Vi regner med det kommer flere detaljer rundt butikker/showroom og service på bilene innen da.

Fra november kan du bestille MG ZS, «naturligvis» via nettet.

