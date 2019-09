Offisielt: Slutt for Adele og mannen

Artisten Adele (31) har søkt om skilsmisse fra mannen Simon Konecki (45).

Den populære sangeren Adele annonserte i april at ekteskapet mellom henne og mannen gjennom syv år Simon Konecki ikke holdt, og at de to ville skille lag.

Nå er bruddet offisielt. Adele søkte om skilsmisse torsdag denne uken, skriver magasinet People.

Paret har sønnen Angelo (6) sammen.

Det er ikke bare ansvaret for barnet det tidligere paret nå skal dele. Det kan hende Adele også må gi avkall på store deler av formuen sin.

Adele med mannen Simon Konecki under Glastonbury-festivalen i 2015. Foto: Yui Mok (Pa Photos)

De to skal ikke ha inngått en ekteskapsavtale da de giftet seg i 2011.

Ifølge The Mirror kan Kinecki nå ha krav på halvparten av Adeles formue på omtrent 1,6 milliarder kroner, altså rundt 800 millioner kroner.

Ryktene om slutten på Adeles ekteskap startet da ektemannen dukket opp på Brit Awards i februar på egen hånd. Måneden etter ble Adele fotografert uten gifteringen på, og i April bekreftet altså Adele og Konecki at forholdet var dødt.