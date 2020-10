Olaf Thommessen fant lykken med ny kjæreste

Den tidligere politikeren og eksmannen til Vendela Kirsebom har funnet lykken igjen.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

Thommessen, som er administrerende direktør i interesseorganisasjonen SMB Norge, har blitt sammen med Silje Christine Augustson.

Det bekrefter i hvert fall paret på Facebook (ikke Instagram denne gangen), hvor de søndag oppførte hverandre som kjærester.

Augustson er grunnlegger, CEO og kreativ direktør i kleskjeden Esperance Lifestyle.

- Jeg kan bekrefte forholdet med Silje, men ønsker ikke si noe mer utover det. Jeg har ingen ytterligere kommentarer til dere, sier Thommessen til Nettavisen.

Forhold og brudd

Det var i november i fjor Thommessen bekreftet til Dagbladet at han og sin daværende kjæreste, Malin Sjoner, hadde gått hver til sitt.

Eks-paret dukket for første gang opp sammen i april tidligere samme år på premieren til TV-serien «Wisting».

Les også: Tok med ny kjæreste på rød løper

Fra før av har han to barn sammen med tidligere supermodell Vendela Kirsebom, og de to ble skilt i 2007.

Siden har næringslivstoppen blant annet fått ros for å ha gått ut på Facebook og hyllet forlovelsen mellom nettopp Kirsebom og Petter Pilgaard.

- Jeg ønsker dem begge hjertelig til lykke, skrev han i november i fjor.

Tidligere har Thommessen vært nestleder i Venstre, generalsekretær i Plan Norge og medlem av Oslo bystyre.

Protest-Paris

En som ikke har ligget på latsiden i det siste, er den amerikanske mediepersonlighetene og businesskvinnen Paris Hilton.

På sitt siste Instagram-innlegg ser man den tidligere «the Simple Life»-stjernen i en video hvor hun protesterer for nedleggelsen av Provo Canyon School.

Hilton åpnet i sommer opp om fortiden på den terapeutiske kostskolen, hvor hun skal ha blitt utsatt for både fysisk og psykisk misbruk.

- Da jeg var tenåring lovet jeg meg selv at jeg en dag skulle få stengt Provo Canyon School og redde alle barna der. Jeg er veldig stolt over at jeg nå har samlet motet til å fortelle historien min og leve opp til det løftet, starter hun innlegget med.

Takknemlig Damli

Lørdag fødte Tone Damli sitt andre barn, en datter, og i dagene etterpå har artisten postet diverse drypp på sosiale medier om begivenheten.

Les også: Tone Damli har blitt mamma igjen

På sitt siste innlegg har Sogndal-jenta lastet opp et bilde av seg selv midt under fødselen. I bildeteksten innrømmer hun også at det på et tidspunkt virket umulig å få prosessen overstått.

- Så kom dei uante kreftene, dei som tydeligvis finns der, men som ein sjelden treng å ta i bruk. Og eg klarte det!!!, skriver hun.

Deretter retter Damli en stor takk til fødeavdelingen på Bærum sykehus - «Eit glansteam som har tatt vare på oss fra første sekund».

Ung Perry

Katy Perry har tydeligvis ikke fått med seg at «TBT» står for «Throwback Thursday».

Søndag la hun nemlig ut et tilbakeblikk på en mye yngre utgave av seg selv, sittende på en rød sofa ved siden av den svenske musikkprodusenten Max Martin.

- Alexa, spill «When We Were Young», skriver Perry i bildeteksten.

Det har fått flere av fansen til å dåne i kommentarfeltet, med svar som «OMG!» og «noe av det skjønneste».

35-åringen, som nylig fikk datteren Daisy Dove Bloom med ektemannen Orlando Bloom, er kjent for sine mange hårfrisyrer og hårfarger opp gjennom årene.

Dermed står tilbakeblikket fra Perrys yngre dager i sterk kontrast med stilen artisten går for nå om dagen: