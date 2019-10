Ole (31) spilte seg til milliongjeld. Gamblet for over 140.000 i måneden

Ole-Alexander Walseth startet å spille i en alder av 14 år. Så ble det bare verre.

I kveldens episode av «Luksusfellen» møter forbrukerøkonomene Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim et tilfelle de har vært borti mange ganger før.

I en alder av bare 14 år startet spillavhengigheten til Ole-Aleksander Walseth (31), og med årene utviklet den alvorlige avhengigheten seg til å bli et stort økonomisk problem.

Se klipp øverst i saken!

SPILLAVHENGIG: På sitt verste kunne Ole-Alexander Walseth spille for flere hundretusen i måneden. Foto: TV3

I dag jobber Walseth som lærer, og det var i studietiden det hele eskalerte. Da begynte han å spille for stadig høyere summer, og tok enkelt opp forbrukslån hos banker for å finansiere store tap og mer spill.

Ifølge «Luksusfellen»-økonomene er dette et stort problem de har sett flere ganger: At det er for enkelt å ta opp forbrukslån.

Stilte opp på Dagsrevyen

Drange og Kvadsheim måtte tenke kreativt for å kunne hjelpe Walseth ut av den økonomiske krisen.

For å overbevise kreditorene om at Walseth var betalingsvillig og til å stole på, stilte 31-åringen opp i Dagsrevyen for å fortelle sin historie - og for å belyse et stort samfunnsproblem.

- Jeg har valgt å stå frem i media før, men dette var jo noe helt annet. Jeg var ikke akkurat forberedt på det, men jeg synes det var verdt det for en viktig sak, forteller han til Nettavisen.

Opptredenen på Dagsrevyen resulterte i en voldsom debatt, og sammen lykkes Luksusfellen-ekspertene og Walseth i å belyse et stort samfunnsproblem.

- Jeg mottok enormt mye respons og fikk mange fine tilbakemeldinger fra folk i lignende situasjon, forteller Walseth til Nettavisen, og legger til at han tror at besøket hos Dagsrevyen hadde mye å si for løsningen Drange og Kvadsheim til slutt klarte å få til for ham.

Spilte for over 100.000 i måneden

På sitt aller verste spilte Walseth for 193.000 kroner i måneden da han var spillavhengig. I snitt spilte han for 144.000 kroner.

I kveldens episode forteller han om en episode der han, i skjul for sin daværende kjæreste, spilte for over 20.000 kroner på en fotballkamp mens de var ute å spiste på en restaurant.

- Hun visste at jeg pleide å spille, men ikke at det var på det nivået, forteller Walseth til Nettavisen.

I dag er det imidlertid slutt mellom han og kjæresten. Walseth ønsker ikke å gå i detalj på hvorfor, men innrømmer at ting ble svært vanskelig på grunn av hans spillavhengighet.

Får sjokk av egen gjeld

Da «Luksusfellen» legger frem den totale gjelden til Walseth, som er på svimlende 1.607.209 kroner, får han sjokk.

- Man tror at man har en viss kontroll på hva man skylder, men så viser det seg at man ikke har det. Jeg fikk totalt sjokk, forteller han til Nettavisen.

Med den voldsomme forbruksgjelden og de høye rentene, forteller «Luksusfellen»-økonomene at det vil ta over 100 år før Walseth er gjeldfri. I dag er han gjeldfri om syv år, takket være løsningen Drange og Kvadsheim ordnet for ham.

- Veldig lykkelig

Etter å ha fått hjelp med spillavhengighetsproblemene sine, og bevist overfor kreditorene og «Luksusfellen»-økonomene at han har endret vanene sine drastisk, klarte Drange og Kvadsheim å slette over 900.000 fra den totale gjelden - og ordnet en ny nedbetalingsplan.

- Lene og Hallgeir har gjort en helt fantastisk jobb. Jeg har vært veldig heldig. Siden «Luksusfellen» var på besøk har jeg fulgt budsjettet de satte opp for meg, og jeg har for første gang kontroll over økonomien min, forteller Walseth og legger til:

- Jeg er gledfri om syv år. Det er rimelig rått. Jeg er veldig lykkelig.

I dag mottar Walseth fremdeles hjelp for den alvorlige avhengigheten, men spiller ikke lenger.