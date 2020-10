Ølet som alltid blir med hjem

Enkelte øl blir en bare ikke ferdig med.

Enkelte varer har en tendens til å finne veien opp i handlekorgen langt oftere enn andre. Det kan være en ost du mener er grei å ha i kjøleskapet. Det kan være frossenpizzaen som er gå grei å ha liggende til travle dager. Det kan være fårepølsen som du stadig kommer tilbake til. Det kan være kjeksene du vet er greie å ha på lur om ungene har en dårlig dag. Det kan være ølet som far ønsker seg når han har en dårlig dag, eller en god dag, eller bare en øltørst dag.

For meg er dette Nøgne Ø #500. Jeg var innom mitt lokale Vinmonopol denne uken og plukket med meg noen øl for helgens hyttetur. Da gikk det opp for meg at #500 er nettopp en av disse få ølene som jeg stadig kommer tilbake til.

Ølet ble først brygget i 2010, som en markering av at Nøgne Ø da laget sin 500. batch (brygg) med øl. Slike øl har alltid en usikker fremtid. Det kan bli med den ene batchen eller ølet kan ende opp som fast inventar i bryggeriets utvalg. At denne har levd videre i 10 år forteller egentlig alt om hvor godt øl det er.

Foto: Sammy Myklebust

I glasset er den uklar oransje-brun, med et vakkert hvit skum.

Jeg finner dufter av barskog, blodappelsiner, bjørkenever, brødskorpe og hjemmelaget knekk. Under dette sniker det hvitvinsaktige fra Nelson Sauvin humlen seg inn sammen med vårlyng. Har er det på sin plass å minne om at glass har mye å si for lukt og smak og spesielt på et øl som er så komplekst som dette. Jeg kan røpe at jeg gjerne kan finne på å bruke to forskjellige glass når jeg tester så komplekse øl.

Smaken er som et tivoli. Som når du går gjennom tivoliporten og en solid blanding av opplevelser slår mot deg. Du må selv lete deg frem til hva du ønsker å leke med. Her finnes appelsin, karamell (eller var det knekk?), barnåler, brent malt, rugbrød, granskudd og mye mer. Det er bare å lene seg tilbake og nyte.

Stilmessig vil nok enkelte unge fremadstormende ølnerder hevde at dette er gammeldags og akterutseilt, men er det egentlig det? Vi trenger både lette sommerlige pale ales, juiceaktige humlebomber av pale ales og disse tyngre, som helt tydelig er i slekt med barley wine, og passer perfekt for mørke høstkvelder.

Nasjonalitet: Norsk

Tilgjengelig: Vinmonopolet, 5286702

ABV: 10%

Volum: 0,50 l

Pris: 79,80

Literpris: 159,80

Passer til å nytes i sofaen, til solide kjøttgryter og grillmat med mye smak.

