Ølet som bygget et bryggeri

Da tre unge optimister bestemte seg for å starte bryggeri var det én vesentlig ting som manglet: Penger.

Løsningen ble å gå på tiggerferd i familien. Her fant de «tre gamle damer», en tante og to mødre, som var villige til å låne dem penger. Lånet finansierte innkjøp av nødvendig utstyr, i stor grad brukt, og med det var bryggeriet Austmann etablert.

For å hedre sine velgjørere valgte de tre unge mennene å gi et av sine beste øl et navn som sikret at gesten ikke blir glemt. «Tre Gamle Damer» var født.

«Tre Gamle Damer» er det vi kaller en belgisk pale ale. En ganske ny stil, der en kombinerer maltbasen fra engelsk/amerikansk pale ale med belgisk gjær. Malten gir da et passe rundt og behagelig øl, mens gjæren tilfører kryddertoner og med det spenning.

«Tre Gamle Damer» er gylden på farge og har et lyst og lett skum. Det har aroma av lyst brød og lett ubestemmelig krydder fra gjæren, iblandet lette fruktige toner. Smaken dreier seg i stor grad rundt det samme som duften. Avslutningen er passe tørr, med humlen i en kledelig birolle.

Jeg mener hemmeligheten bak dette ølet sin suksess er kombinasjonen av nok malt i kroppen kombinert med spenningen gjæren gir. Med andre ord et øl med mer smak og kropp enn en belgisk blond, men samtidig snillere og lettere tilgjengelig enn en belgisk trippel.

Austmann, Tre Gamle Damer

Vinmonopolet

Flaske, 0,33 l

NOK 43,90

Varenummer: 849102

