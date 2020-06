Olivia Jade skulle støtte Black Lives Matter-kampanjen - det gikk fryktelig feil

Fikk heftig tilbakeslag etter å ha oppfordret hvite til å bruke sine privilegier.

Olivia Jade har blitt videns kjent i forbindelse med den såkalte college-skandalen i USA, hvor moren hennes og «Full House»-skuespiller Lori Loughlin har stått anklaget for å ha jukset og betalt datteren inn på University of Southern California.

Etter at Lori og ektemannen Mossimo Giannulli i forrige uke erklærte seg skyldig, kan de vente seg henholdsvis to og fem måneder i fengsel, en straff mange mente var for mild.

Til tross for dette ser det ut til at familien nå kan fokusere på å få saken ut av verden.

– Det får meg til å føle meg grusom

Likevel gikk det ikke helt på skinner da Olivia denne uken skulle engasjere seg i Black Lives Matter-kampanjen.

Hun la ut et innlegg hvor hun oppfordret folk til å engasjere seg mot rasisme i hverdagen. Hennes forslag er å stanse rasisme ved at folk benytter seg av sine hvite privilegier.

– Som en person som ble født med privilegier basert på hudfargen min og økonomien, var jeg ikke alltid klar over at slike problemer fortsatt fantes, og det får meg til å føle meg grusom, skriver Olivia Jade i sitt svært så engasjerte innlegg.

– Vi må støtte, kjempe, si ifra og bruke våre hvite privilegier for å stoppe dette, fortsetter hun.

Slaktes

Etter innlegget ble lagt ut har Olivia Jade blitt slaktet av folk på Twitter. Flere mener det er helt feil tidspunkt å kommentere dette i kjølvannet av college-skandalen.

Dessuten peker flere på at hun burde ha uttalt seg om college-skandalen etter at foreldrene erklærte seg skyldig, og at Olivia på denne måten utnytter BLM-kampanjen til å feie sin egen skandale under teppet.

«Olivia Jade på Instagram holder på om hvite privilegier... Du mener den tingen som holder foreldrene dine ute av fengsel og som jukset deg inn på USC? Jeg kan ikke...», skriver en bruker.

«Olivia Jade, ingen vil høre ditt prat om hvite privilegier. Ingen», skriver en annen.

«Snakk om fullstendig mangel på selvforståelse», kommenterer en tredje.

Til college-søknaden hevdet foreldrene at Olivia Jade og søsteren Bella var erfarne roere, uten at de noen gang hadde bedrevet idretten. Blant annet ble Olivia fotografert på en romaskin som et vedlegg til universitetssøknaden.

Også dette blir bragt til torgs etter Olivias hvite privilegier-kommentar.

«Olivia Jade sier at «hvis du ser noe som ikke ser riktig ut...gjør noe!». Hmm. Hun burde tatt sitt eget råd under den arrangerte fotoseansen på romaskinen. Kan vi bannlyse henne fra internett snart?», skriver en annen

«Olivia Jade har omtrent samme suksess med å lære opp folk i anti-hvite privilegier som hun har med å vinne en rokonkurranse».

Strigråt satte fyr på kommentarfeltet

En annen som har havnet i en minst like lei situasjon som Olivia Jade, er «The Hills»-stjernen Stephanie Pratt.

Først la hun ut en tekst hvor hun oppfordret til å skyte de som protesterer mot George Floyds dødsfall ved å brenne og plyndre butikker.

Twitter-meldingen ble senere slettet, etter at mange påpekte at Pratt også har vært bak lås og slå etter å ha stjålet luksusvarer på Neiman Marcus.

Deretter la hun ut et innlegg med følgende tekst:

«Noen andre som strigråter mens de ser på at byen deres blir nedbrent?».

Det har selvsagt sørget for å sette fyr på kommentarfeltet.

«Jeg tror det du mente å si er «Er det noen andre som strigråter over hvordan politiet dreper svarte mennesker uten straff?» Det større problemet burde alltid være tap av liv, ikke bygg og ting», skriver en.

«Nei, vi strigråter mens vi ser på en svart mann blir myrdet foran våre egne øyne av en politimann. Ting kan erstattes, liv kan ikke det. Sjekk dine hvite privilegier.»

Flere har også merket seg at Stephanie ikke har støttet opp om BLM-markeringen.

«Gråt du da et menneske ble drept? Det er det ekte problemet. Jeg tror ikke det», skriver en.

Jay-Z med uvanlig stunt

I aviser over hele USA tirsdag har rapperen Jay-Z kjøpt opp dobbeltsider med papiravis-annonser. Det gjør han og selskapet hans Roc Nation for å vise sin støtte til Black Lives Matter-kampanjen og for å ære George Floyd.

Det skriver blant andre People Magazine.

Den hvite teksten på den sorte bakgrunnen gjengir et sitat av Martin Luther King Jr fra 1965.

– En mann dør når han nekter å stå opp mot rettferdighet. En mann dør når han nekter å ta parti med det som er sannheten. Så vi skal stå opp mot hester. Vi skal stå opp akkurat her, ved siden av batongene. Vi skal stå opp akkurat her ved siden politihunder, hvis de har dem. Vi skal stå opp ved tåregass, heter det i verset.

På bunnen av siden har Beyonces ektemann signert med navnet sitt, Shawn Carter, sammen med en rekke familiemedlemmer av folk som har dødd som følge av politibrutalitet i USA.

I tillegg har også flere frivillige organisasjoner skrevet under, blant annet flere som jobber for rettighetene til afroamerikanere i USA.

Ifølge CNN er ikke dette den siste annonsen Jay-Z kjører, og det er ventet at dagens avis også vil ha et budskap fra rapperen.

