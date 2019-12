Olivia Jade tilbake på Youtube - satte fyr på kommentarfeltet

College-skandalen ødela for Olivia Jades karriere, men nå gjør hun comeback.

Full House-skuespiller og mor til Olivia Jade, Lori Loughlin, står tiltalt for å ha jukset døtrene inn på universitetet og risikerer opptil 40 år i fengsel.

Siden skandalen ble kjent har datteren Olivia holdt en lav profil, men nå gjør hun comeback som influencer - og det er på ingen måte et kjært gjensyn, skal vi tro internett.

Det skjedde i helgen da Olivia Jade postet videoen med tittelen «hei igjen» og nærmest satte fyr på YouTube.

Olivia Jade gjorde comeback på Youtube etter universitetsskandalen, men nå blir hun slaktet av seerne.

– Jeg har åpenbart vært borte lenge, og selv om jeg gjerne skulle snakke om alt dette, så er det vanskelig, forteller en tydelig nervøs Olivia Jade i videoen.

– For jeg vet at det er noe som trengs og adresseres, og jeg har ikke visst når jeg burde komme tilbake til YouTube, men jeg har ikke lov til å snakke om det nå, fortsetter hun.

Les også: Adrian Sellevoll viste frem ny kjæreste

Ville lage sminkevideoer - ble jukset inn på universitet

I forkant av den omfattende universitetsskandalen, hvor blant andre Felicity Huffman fra «Frustrerte fruer» fikk fengselsstraff etter å ha erklært seg skyldig, var Lori Loughlins datter Olivia Jade i ferd med å bygge seg en real karriere som influencer.

Foreldrene ønsket døtrene en utdanning med skikkelig tyngde, og skal derfor ha betalt 500.000 dollar, rundt 4,6 millioner kroner etter dagens kurs, for å sikre sine to døtre Olivia Jade og Isabella Rose en plass på rolaget til University of Southern California.

Problemet var bare at døtrene ikke engang kunne ro.

Med to millioner følgere på Instagram og Youtube, var Olivia Jades talent å dele videoer fra hverdagslivet som en ung og rik jente i California, samtidig som hun produserte sminkevideoer.

Dette skaffet henne lukrative samarbeid med blant annet den gigantiske sminkekjeden Sephora og netthandelen Amazon.

I kjølvannet av skandalen har både image og forretningsavtaler forvitret og Olivia Jade har gått i skjul.

Det første «livstegnet» kom da hun postet et bilde hvor hun smilende står og viser fingeren.

Dette sørget for at hun fikk massiv kritikk og opptrinnet ble ansett som usympatisk og lite taktisk for foreldrenes sak. Bildet ble senere slettet.

Les også: Dawsons Creek-stjerna James Van Der Beek med sjokkerende resultat: Kroppen totaltforvandlet av dans

Knallharde tilbakemeldinger: – Vi klarte oss bra uten deg

Å kalle comebacket i helgen kontroversielt ville være en underdrivelse av dimensjoner.

Timer etter videoen ble lastet opp på Olivia Jades konto, var den sett av over én million, og kommentarfeltet lot ikke til at en eneste bruker er begeistret.

– Ga ikke du midtfingeren til alle på Instagram for så å slette det? Lol. Du bryr deg egentlig ikke, vær ærlig.

– Gå tilbake til å vise fingeren til alle. Vi klarte oss bra uten deg og gjør det fortsatt, skriver en annen.

I videoen som varer to knappe minutter, forteller Jade at hun har savnet sitt nettpublikum og at hun gleder seg til å produsere videoer igjen. Mange stiller spørsmålstegn ved motivene hennes.

Olivia Jade på rød løper i februar 2019, kort tid før skandalen ble kjent for verden. Foto: O'Connor/AFF-USA.com

– Du har savnet avtalen med merker og kjendislivet, skriver en bruker.

– Du lever i en boble. Det virker ikke som du har noen moralske sperrer mot å betale seg inn på en utdanning, skriver en annen.

Både amerikansk presse og kommentatorer har malt et svært negativt bilde av Olivia Jade gjennom moren Lori Loughlins sak. Flere beskylder henne for å være rik, bortskjemt og ignorant.

Nå mener flere at dette er helt feil tidspunkt å komme tilbake, spesielt på grunn av at foreldrene står ovenfor en alvorlig rettsak som kan ende med at de må tilbringe årevis bak lås og slå.

– Med mindre du skal mate fattige eller gjøre samfunnsarbeid, vil dette comebacket bare ødelegge deg. Å filme de samme overfladiske videoene som før, sminke, innkjøp og luksusferier, er bare en elendig idé.

– Jeg tror det hun prøver å si er at «hei, foreldrene mine skal i fengsel, men jeg skal fortsette å lage videoer!»

Flere kommer også med forslag til hva slags innhold hun kan lage.

– Kan du lage en «dette har jeg i studentboligen min»-video?

– Så det du sier er at vi ikke kommer til å få en «tilbake til skolen»-innkjøpsvideo?

– Kanskje den første vloggen hennes kan være en hvor hun besøker foreldrene i fengsel?

Det er usikkert når rettsaken mot foreldrene til Olivia Jade vil utspille seg, men den neste oppdateringen om saken er berammet til januar 2020.