Olivia Wilde ser ut til å være svært fornøyd med Harry Styles' opptreden i filmen hennes.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Tidligere i år hevdet flere amerikanske medier, deriblant UsWeekly, at Olivia Wilde (36) hadde funnet lykken med den britiske artisten Harry Styles (27).

Styles og Wilde skal ha møttes under innspillingen av den kommende thrilleren «Don't Worry Darling», som de begge spiller i og som Wilde også regisserer.

Nå, etter at produksjonen av filmen er avsluttet, har Wilde delt sine favorittøyeblikk fra innspillingen på Instagram. I et eget innlegg skryter Wilde av sin angivelige flørt for hans innsats i filmen.

I innlegget skriver Wilde at hun beundrer Styles for å ha takket ja til en birolle ved siden av en kvinnelig hovedrolle, da mange andre mannlige skuespillere kanskje ville unngått det. Wilde beskriver Styles som ydmyk, og skriver at han har imponert med sitt talent og varme.

Dette tolker flere som en bekreftelse på at det er noe mellom de to, men selv har de ikke kommentert ryktene.

Kapret hovedrolle

Popikonet Astrid Smeplass (24) debuterer som skuespiller i en ny og moderne versjon av «Tre nøtter til Askepott». Smeplass, bedre kjent under artistnavnet Astrid S, har fått rollen som Askepott, melder Nordisk Film Distribusjon i en pressemelding tirsdag morgen.

- Vi har lett høyt og lavt i by og land, østenfor sol og vestenfor måne på jakt etter vår Askepott. Da vi fant Astrid, var det ikke lenger noen tvil! Hun har en utstråling som skinner rett gjennom kameralinsene. Jeg fikk ordentlig gåsehud da jeg så prøvefilmingen hennes, sier produsent Frederick P N Howard i pressemeldingen.

Astrid Smeplass er godt fornøyd med rollen.

- Jeg er så utrolig glad og ydmyk over å kunne fortelle at jeg har fått muligheten til å spille i min første film! Jeg trodde først det var en feil da jeg ble kontaktet, men etter flere runder med auditioner og samtaler med vår fantastiske regissør Cecilie Mosli, ble jeg spurt om jeg ville gjøre rollen som Askepott. Da ble jeg mildt sagt glad.

- Det er en historie jeg har et sterkt forhold til fra før, og som jeg nærmer meg med stor respekt. Jeg gleder meg utrolig mye til å jobbe med dette og alle de talentfulle menneskene som er involvert i prosjektet, legger hun til.

Hun har også delt et innlegg på Instagram.

«Hei, mine venner!!! Jeg har ikke postet noe på en stund, fordi jeg har vært opptatt med å lære meg å ri på hest og skyte pil og bue! Jeg har nemlig blitt spurt om å spille *les som Knut Risan* aaaaskepååått i Tre Nøtter Til Askepott. Første innspillingsdag i dag», skriver hun.

Nettavisen har ikke lykkes i å få en kommentar fra Smeplass.

Bryter tausheten etter navnebytte

Gunilla Persson (62) har blitt et kjent navn i Norge etter at «Svenske Hollywoodfurer» ble sendt på tv i flere år, samt at hun har deltatt i norske «Farmen kjendis». Men Persson er ikke den eneste i familien som er kjent.

Gjennom årene har seerne også blitt godt kjent med realitystjernens datter, Erika Persson (18). Moren har vært en sterk støttespiller for datteren, og seerne har vært vitne til hvordan moren har oppfordret datteren til å stå på scenen som sanger, skuespiller og modell.

I dag er Erika 18 år, og har blitt et kjent ansikt i sosiale medier. Derfor vakte det oppsikt tidligere i år da 18-åringen plutselig endret navn, skriver Hänt. Moren har nemlig flere ganger oppfordret egne følgere til å også følge datteren, men flere oppmerksomme følgere har oppdaget at de ikke lenger fant Erika under navnet moren vanligvis henviser til.

Det viste seg nemlig at Erika har byttet brukernavn fra @erikaperss0n til @who_is_erikapersson. 18-åringen har heller ikke vært like aktiv i sosiale medier som vanlig, og fansen har undret over hva som har skjedd.

Nå bryter 18-åringen stillheten med et helt nytt bilde på Instagram, etter to måneder borte fra plattformen. Det gjør hun i form av et bilde av et tre, men hun sier ikke noe om hvorfor hun har vært borte.

