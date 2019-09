Om jeg hamrer eller hamres, like fullt så skal der jamres.

Jeg har en mistanke om at en del mennesker koser seg med misnøyen, med «offerrollen», for det er jo så populært å være krenket i dagens Norge.

Nettavisens intervju av Sanna Sarromaa den 8. september har virkelig resultert i sterke reaksjoner.

Å ønske noen utlagt tarm – eller stomi – satte sinnene i kok, og vi kan jo forstå at personer som selv har utlagt tarm, eller som kjenner andre som har det, reagerer på Sarromaas noe spesielle ønske. Det som virkelig får det hele til å ta av er imidlertid at Sarromaa tror stomi er ensbetydende med vond lukt.

Sarromaas manglende kunnskap om stomi og (mangel på) vond lukt blir behørig påpekt av Ida Vindstad den 11. september, og Vindstad retter opp misforståelsen. Så langt, så bra.

Det synes å være unødvendig å gå så mye lenger, men Vindstad gjør nettopp dét. Ikke bare påstår hun at Sarromaas uttalelser er livsfarlige(!); hun er også oppbrakt fordi Sarromaa har fått lov til å skrive bok(!). Boken det er snakk om handler forresten om skilsmisse – ikke om stomi og (vond) lukt.

Jeg synes Sarromaas innlegg – eller svar på kritikken – i onsdag kveld var både oppklarende og greit, men det er tydeligvis mange som ikke er enige med meg: Sanna Sarromaa har fått en jevn strøm av sinte, til dels hatefulle kommentarer - til og med som SMS – de siste dagene, og det ser ikke ut til at det er over ennå.

Jeg leste også at noen har gitt uttrykk for at det er ille at en person som Sarromaa kan være lærer.

Kan vi ikke ta det litt med ro nå? Misforståelsen (stomi og vond lukt) er oppklart! Er det nødvendig å drøvtygge?

Jeg har en mistanke om at en del mennesker koser seg med misnøyen, med «offerrollen», for det er jo så populært å være krenket i dagens Norge.

Å snakke om Sanna Sarromaas kvaliteter som lærer har dessuten ingen verdens ting med denne saken å gjøre. Jeg kan imidlertid opplyse at jeg har arbeidet på samme skole som Sarromaa, og hun representerer faglig standard, profesjonalitet og integritet på et nivå som er de færreste forunt.

Hun er glad i elevene, og elevene er glad i henne. Sarromaa er dessuten en god kollega som aldri har tilført arbeidsmiljøet noe annet enn god stemning og positiv holdning.

For å vende tilbake til det som satte i gang hylekoret og det som ligner veldig på personhets mot Sarromaa (jfr. meldinger hun har fått):

Jeg tror faktisk hele stomi-Norge bør takke Sanna Sarromaa, for uten hennes uttalelse den 8. september ville dere aldri ha fått opplyst så mange på så kort tid om at stomister ikke lukter vondt!