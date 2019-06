Om millionimperiumet som kostet henne ekteskapet: - Jeg kan ikke bli verdens mektigste kvinne om jeg må se på Netflix hver kveld

Slik ble Isabella Löwengrip en kjempesuksess og mangemillionær.

For snart 15 år siden startet den svenske bloggeren og gründeren Isabella Löwengrip (28) bloggen «Blondinbella», og siden den gang har 28-åringen klart å bygge et millionimperium rundt sitt eget navn.

I sommer skal hun på ferie til Frankrike der hun har leid et hus til over en million norske kroner, og til høsten flytter hun til New York for en periode. Der skal hun leie en leilighet til over 130.000 kroner i måneden.

Livsstilen til den svenske bloggeren og foretningskvinnen er det man kan kalle ekstravagant - noe hun heller ikke legger skjul på.

Via sin Instagramprofil deler hun hyppig bilder av et liv i luksus. Privatfly til og fra jobb, designervesker og luksusbiler er noe av det som blir delt daglig fra hennes sosiale medier-profil.

I et større intervju med den svenske kanalen P1, gjengitt i flere deler av den svenske avisen Expressen, forteller 28-åringen at hun allerede i en alder av 16 år begynte å tenke forretninger.

Raske penger

Som 16-åring så hun lønnsomheten med å arrangere fester, og solgte billetter gjennom sin egen blogg.

- Et lokale og en DJ ble booket, drikke ble solgt, og jeg tjente minst 10.000 kroner på hver fest som gikk raskt ned i lommen, forteller hun.

Hun forteller også om hvor fort hun innså hvilken verdi klær og andre produkter fikk etter at hun hun hadde eksponert dem på bloggen. Dette tjente hun også raske penger på allerede som tenåring.

Millionimperium

I dag har Löwengrip flere ulike selskaper i tillegg til bloggen. Blant annet Löwengrip Beauty AB og Löwengrip Invest AB. Ifølge Expressen er den sammenlagte kapitalen på drøyt 10 millioner svenske kroner.

I tillegg tjener 28-åringen enorme mengder i sosiale medier. Ifølge den svenske avisen tjente hun en kvart million på en halvtimes livesending i fjor. Hun eier også en villa i Stockholm hun kjøpte for 26,5 millioner svenske kroner.

Suksessen til Löwengrip har ikke kommet av seg selv. Hardt arbeid og beinharde prioriteringer er noen av faktorene, ifølge henne selv. Blant annet har livsstilen kostet hun et ekteskap.

- Jeg kan ikke bli verdens mektigste kvinne om jeg måtte se på Netflix hver kveld, sier hun og referer til det tidligere ekteskapet med Odd Spångberg (31).

- Jobben er min livssreise

Det var i mai 2017 Löwengrip og Spongberg valgte å skille seg. Sammen har de to barn, Gillis og Sally Siri Spångberg.

Bruddet skapte overskrifter i avisene i Sverige, og fansen forsto ikke hvorfor de hadde valgt å gå fra hverandre. Utad så paret tilsynelatende svært lykkelige ut.

- Jeg giftet meg da jeg var 22 år gammel med min store tenåringskjærlighet. Vi vokste fra hverandre, og ønsket forskjellige ting. Han spurte meg alltid hvor mye jeg ville oppnå i karrieren før jeg var klar for forholdet, men svaret mitt var alltid at jobben min er min livsreise, skrev hun på Instagram til et spørsmål hun hadde fått fra en følger, skriver det svenske nettstedet Hänt.

Det å få barn satt også langt inne for Löwengrip. Til den svenske kanalen P1 forteller 28-åringen at det ikke handlet om at hun var redd for at de skulle sette en stopper for karrieren. Det handlet imidlertid om helt andre ting.

- Jeg var redd for at jeg ikke kunne elske et barn. Det finnes sikkert flere som hører på dette som kan kjenne seg igjen. Noen som har hatt en vanskelig barndom. Jeg vet akkurat hvordan det føles, forteller hun.

Tunge minner

Barndommen til Löwengrip er nemlig alt annet enn glitter og glamour. Suksessen hun har i dag har hun stått ene og alene om. Penger eller andre ressurser var det verken å hente fra mor eller far.

Ifølge Löwengrip er hun oppvokst i et hjem som sjeldent hadde noe annet enn polarbrød og smørost i kjøkkenskapet. Hun beskriver en barndom med lite ressurser, noe hun absoultt ikke ønsker for sine egne barn.

Selv om Löwengrip har lykkes med mer enn det, er hun likevel klar i sin tale på hva neste steg i karrieren vil være. I fjor ble hun kåret til den mektigste kvinnen i det svenske næringslivet. Nå vil hun ta verden, og hennes målsetting er å bli verdens mektigste foretningskvinne.