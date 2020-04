Omtalte koronakrisen som «overdrevet». Nå raser Piers Morgan

– Han gjør meg kvalm, smalt det fra Piers Morgan på direkten.

Den britiske «Good Morning Britain»-programlederen Piers Morgan (55) er ikke kjent for å gå stille i dørene.

Med sine krasse kommentarer og til tider omstridte meninger er han kjent for å lire av seg overfor seerne i beste sendetid.

Nå skaper 55-åringen overskrifter igjen. Denne gang retter han skyts mot britiske prins Harry (35).

Hevder England overdriver

Tidligere denne måneden gjestet prins Harry podkasten «The Declassified», der han snakket om den pågående korona-krisen.

Der reagerte prinsen blant annet på hvordan korona-pandemien er blitt omtalt i de britiske mediene, og mener at det ikke er så ille som befolkningen blir fortalt.

– Tar du deg en tur på gata, eller leser de riktige avisene får du en helt annen oppfatning, sier han.

Dette får Piers Morgan til å reagere, og mener at prinsen bare tenker på seg selv.

– Jeg blir kvalm

Under sendingen av «Good Morning Britain» tidligere denne uken ga Morgan sin mening til seerne.

– Jeg blir kvalm, starter Morgan den lenger tordentalen, før han blant annet ba prinsen om «å holde kjeft».

– Jeg må kanskje minne han på at verden er i en krig for øyeblikket med et virus som ødelegger liv og livene til helsepersonell i dette landet. (...) Vi viser mennesker virkeligheten av dette, og vi lar oss ikke påvirke av en bortkjemt liten hertug som sitter i herskapshuset sitt i Malibu, fortsatte han.

Svartelistet flere britiske medier

Piers Morgans tordentale stoppet imidlertid ikke der. Morgan mener det er både provoserende og uforskammet at prins Harry uttaler seg på den måten etter at han tok med seg familien og dro fra landet.

– Denne uforskammede typen som sviktet landet sitt bor nå i et heskapshus i Malibu, som jeg ikke tror han betaler for, og sitter å belærer oss om at vi overdriver en krig, uttalte Morgan.

Prins Harry har foreløpig ikke kommentert Piers Morgans harde påstander.

At valget om å trekke seg tilbake fra de kongelige pliktene og forlate landet har skapt stor motbør, er ikke til å stikke under stol.

Kritikken har haglet, og tidligere denne uken gikk blant annet hertugparet ut med en beskjed om at de har svartelistet en rekke britiske medier på bakgrunn av at avisene skal ha publisert feilaktige artikler med falske nyheter.

De fire profilerte avisene som paret fra nå av vil ha «null samarbeid med», er The Sun, Daily Mail, Mirror og Express.

Hertugparet uttalte i et brev til redaktørene at det er fordi de nekter å «tilby seg selv som valuta for en økonomi basert på klikkagn og forvrengning».