«One Direction»-stjernen Harry Styles i stalkerdrama

Harry Styles må i retten etter at en mann skal ha sovnet utenfor huset hans.

Ifølge flere utenlandske medier, deriblant Daily Mail og The Sun, må den tidligere «One Direction»-stjernen Harry Styles (25) i retten etter at en mann skal ha stalket stjernen over en lenger periode.

Ifølge avisene hevder Styles at mannen, som skal være i i 20-årene, skal ha sovet gjentatte ganger på en benk utenfor huset hans, i hagen hans og levert brev i postkassen hans.

Den tidligere «One Direction»-stjernen mener også at den angivelige stalkeren skal ha forsøkt å oppnå kontakt med ham flere ganger på gaten utenfor huset hans i London.

Nekter for stalking - endte i retten

Fredag forrige uke ble mannen som skal ha stalket Styles pågrepet av politiet på en flyplass, og satt i varetekt, skriver Daily Mail.

Selv skal han nekte for påstandene Styles har rettet mot ham, og saken har nå havnet i retten.

Ifølge The Sun møttes de to i retten for første gang mandag, der et vitne blant annet skal ha bekreftet Harry Styless sine påstander om den antatte stalkeren.

Ifølge politiet burde mannen ha forstått at oppførselen hans overfor Harry Styles kan virke upassende, og har fått prøvetid frem til oktober. Han er imidlertid blitt pålagt å overlevere passet.

«ONE DIRECTION»: Harry Styles ble for alvor kjent som et av bandmedlemmene i det tidligere boybandet «One Direction». Her sammen med bandkompisene Liam Payne, Louis Tomlinson og Niall Horan i 2016. Foto: NTB Scanpix

Ikke alene

Harry Styles, som aller først ble kjent som 16-åring da han deltok i den britiske versjonen av «X Factor», har gjort stor suksess sammen med bandet «One Direction» som han møtte under ovennevnte TV-program.

25-åringen er imidlertid ikke alene om å oppleve å bli stalket. Stadig skaper kjendiser overskrifter om inntrengere som skaper uro i privatlivet deres. Stjerner som blant andre Kim Kardashian, Jennifer Lawrence og Emma Stone har tidligere gått hardt ut mot sine stalkere.

Her til lands er har blant andre Tone Damli, Ina Wroldsen og Vendela Kirsebom opplevd det samme.

Dømt i retten

I mai tidligere i år ble det kjent at en mann i 50 årene, som skal ha kontaktet artistene Ina Wroldsen og Tone Damli i flere år, var blitt dømt i Oslo tingrett.

Mannen, som skal ha drevet med sjikane, utpressing og stalking mot de to ovennevnte kvinnene, har i dag fått besøksforbud.

Ifølge rettsdokumentene motok Wroldsen jevnlig henvendelser fra mannen i hele 16 år. Han skal ha fortalt at «han elsker henne, at hun er gud, at de hører sammen og at de skal herske over verden de lagde sammen».

Flere av disse henvendelsene skal ha vært av seksuell karakter.

Damli skal ha mottatt seksualiserte meldinger fra mannen siden 2015 på Instagram. Han skal også ha truet henne via e-post, noe som har gjort at Damli har fryktet for sikkerheten til seg selv og familien.