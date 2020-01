«One Tree Hill»-stjernen Sophia Bush truet med å slutte som skuespiller

– Jeg sa «jeg gjør ikke dette, dette er upassende. Jeg synes ikke vi skal lære 16-åringer dette, å søke bekreftelse på denne måten», sier Sophia Bush om rollen sin i «One Tree Hill».

Skuespiller Sophia Bush (37) ble for alvor kjent etter at hun spilte rollen som Brooke Davis i den populære TV-serien «One Tree Hill».

Dramaserien som gikk i totalt ni sesonger før siste episode ble sendt i 2012 var også svært populær her til lands.

Nå avslører Bush dramatikk bak kamera i tenåringsdramaet.

Ubehagelige scener

I podkasten «Pretty Big Deal», gjengitt av E!, forteller Bush om hvordan det egentlig var å spille Brooke Davis.

Hun skildrer en sjef som la press på en 20 år gammel Bush, og at hun gjentatte ganger måtte stå opp for seg selv.

Sophia Bush spilte rollen som Brooke Davis i den populære TV-serien «One Tree Hill» fram til 2012. Her er hun fotografert i 2013. Foto: Alexandra Wyman (Invision for Made With Elastic / AP Images / NTB Scanpix)

– Det var en veldig rar greie. Du ser tilbake på det, og på den tiden innså jeg ikke hvor upassende det var, men igjen, det er lenge siden. Jeg husker at sjefen min skrev en rekke scener hvor jeg skulle gå i undertøy, sier hun, ifølge nettstedet.

Ifølge Bush reagerte hun sterkt på forslagene.

– Jeg sa: «Jeg gjør ikke dette, dette er upassende. Jeg synes ikke vi skal lære 16-åringer dette, å søke bekreftelse på denne måten», forteller Bush.

På denne tiden var Bush i tidlig 20-åringene, men spilte på det tidspunktet 16 år gamle Brooke.

HOVEDROLLER: Chad Michael Murray, Sophia Bush, Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz og James Lafferty hadde de faste rollene i den første sesongen av «One Tree Hill». Foto: Warner Bros. Television

Truet med å slutte

Ifølge Bush ble hun stadig slått hardt ned på av sjefen som blant annet skal ha ment at det er uproblematisk da hun selv ikke var 16 år.

Da Bush skal ha sagt til ham at han var nødt til å finne en annen skuespiller hvis han ønsket seg slike scener, skal Bush ha blitt møtt med en svært oppsiktsvekkende reaksjon.

– Han sa til meg, bokstavelig talt, at «du er den med de store jævla brystene alle vil se», forteller hun.

Dagen etter skal hun ha troppet opp i en høyhalset genser i protest, noe hun tenker tilbake på i dag som svært modig.

- Mye drama bak kulissene

Sophia Bush er ikke alene om å dele mørke detaljer fra den populære kultserien.

I desember gikk blant andre skuespiller Brett Claywell, som spilte rollen som Tim Smith i tenåringsserien, ut i et intervju med Nettavisen og mente at det var like mye skole-drama på kameraet som det var bak kameraet.

– Det var mye dramatikk bak kulissene. Alltid, hele tiden. Den serien var skole-drama på settet og skole-drama utenfor, fortalte Claywell til Nettavisen.

– Altså, vi har hatt ekteskap på settet, legger han til.

GODE TIDER: Brett Claywell forteller om mye moro under innspillingen av den første sesongen av «One Tree Hill». Her i et intervju med Nettavisen i Los Angeles i 2019. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Claywell sikter til det kortvarige ekteskapet mellom Chad Michael Murray, som spilte Lucas Scott, og Sophia Bush, som spilte en av de andre hovedrollene. Paret skilte seg etter få måneder, etter at Murray angivelig skal ha vært utro med Paris Hilton.

Sophia Bush var i en periode også kjæreste med James Lafferty. Brett Claywell vil imidlertid ikke fortelle om de intrigene på settet som ikke havnet i tabloidavisene.

– Noe av dramaet er offentlig og noe er det ikke. Men det som ikke er offentlig, vil du aldri høre fra min munn, uttaler Claywell, som også sier det skal ha vært mye drama bak kulissene på «Dawson’s Creek».