Ønsker seg flere barn: - Vi utelukker ikke adopsjon

Ekteparet Julianne og Ulrik Nygård orker ikke å gå gjennom samme prosess som sist for å bli gravide.

Etter totalt fire prøverørsforsøk og tre spontanaborter kunne ekteparet Julianne (28) og Ulrik Nygård (39) glede seg over å bli foreldre for første gang i juni i fjor, til lille Severin (1).

Gjennom førstnevntes blogg, «Pilotfrue», og deres deltakelse i TV 2-serien «Bloggerne» - har duoen delt åpenhjertig med leserne og seerne gjennom hele prosessen.

Vil ha flere barn

Julianne og Ulrik legger ikke skjul at på at det har vært en tung prosess å endelig få babydrømmen oppfylt. Likevel er drømmen om enda et barn stor.

- Vi har lyst på barn, men ikke hvis det blir en like lang og tøff prosess som sist. Enten så skjer det, eller så finnes det alternativer, sier Ulrik til Nettavisen.

- Hvilke andre alternativer? Kunne dere vært åpne for adopsjon?

- Vi har vært åpne for det, ja, svarer Julianne.

FORELDRE: Julianne og Ulrik Nygård ble foreldre til Severin i juni i fjor. Foto: Terje Pedersen (NTB Scanpix)

Foreløpig vet de lite om hvordan en asopsjonsprosess fungerer, men har allerede snakket med noen som har erfaring.

- Vi har lest litt om det tidligere, da vi slet å få barn. Vi synes det er en veldig fin ting å gjøre, sier Ulrik.

- Vi utelukker aboslutt ikke adopsjon, legger Julianne til.

En litt annen sesong

Til høsten kommer nok en sesong av den populære reality-serien, men denne gang vil paret dele en litt annen side av seg selv.

- Vi prøver å være litt Julianne og Ulrik - ikke bare foreldre. Så vi ringer mammaen min, hun er vår faste barnevakt, slik at vi kan være litt sosiale med venner og vise en litt annen side av oss, sier Julianne til Nettavisen.

- Vi tester kanskje litt mer det utelivet vi hadde før Severin kom til verden, legger Ulrik til.

Viser frem sønnen

Selv om paret har valgt å fokusere på å dele en litt annen del av livet denne gangen, vil seerne likevel få et gjensyn med ett år gamle Severin. Det er et valg Julianne og Ulrik har tenkt nøye gjennom.

- Vi tenker over alt vi har han med på, og hvert eneste bilde vi legger ut av han. Av naturlige grunner er Severin mye rundt oss, og da blir det også naturlig at han er med i serien. Men det blir nok litt annerledes når han etterhvert begynner i barnehagen, sier Julianne.

Siden Severin ble født har den lille familien blitt nedlasset med forespørsler og tilbud om sponsorater og reklame. Ifølge Ulrik har det kommet flere tilbud til Severin det siste året, enn det har kommet til han og Julianne.

Det takker imidlertid paret nei til.

- Vi er veldig bevisste på at vi ikke ønsker å bruke ansiktet til Severin i reklame, sier Julianne.

- Vi har aldri takket ja til noe som er direkte rettet mot han, sier Ulrik.