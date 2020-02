Oppdagelse på Antarktis forbløffer forskerne: Skal ikke være fysisk mulig

– Observasjonene trosser fysiske lover, skriver vitenskapsmagasin.

Forskere oppdager så mye uforklarlig i universet at vitenskapens beste modell for partikkelfysikk knaker i sammenføyningene og er nær ved å bryte sammen, skriver Live Science.

Det høres dramatisk ut, men matematikere, fysikere og astronomer har vært klar over situasjonen lenge. Vår mest brukte modell for det vi kan observere i universet heter «Standardmodellen» – og dens død har vært spådd i årtier.

De ferskeste sykdomstegnene er registrert i Antarktis.

Trosser fysikkens lover

Tre ganger siden 2016 har forskere registrert partikler med ekstrem høy energi som har sprengt seg gjennom isen i antarktis og fått det til å kime i sensorene til det NASA-sponsede prosjektet Antarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA).

Dette er i praksis en detektor som henger og dingler under en heliumballong høyt over isen i Antarktis.

Etter oppdagelsen har også observatoriet IceCube – som skjuler seg under isen på Antarktis – sett nærmere på dataene.

Det som får forskerne til å rive seg i håret er at disse partiklene ikke oppfører seg som forventet, men ser ut til å trosse fysikkens lover.

IceCube Neutrino Observatory – eller bare IceCube – er et teleskop konstruert for å detektere nøytrinoer. Det er lokalisert ved Amundsen-Scott-basen i Antarktis og stod ferdig i desember 2010. Foto: Felipe Pedreros (IceCube / NSF)

Like sannsynlig som å vinne i lotto gang etter gang

Partiklene later til å være av typen høyenergi-nøytrinoer, men slike partikler skal normalt ikke kunne passere gjennom jorden.

Fakta Hva er nøytrinoer? ↓ Et nøytrino er en elektrisk nøytral partikkel og tilhører gruppa av elementærpartikler som kalles leptoner. Universet er fylt av nøytrinoer, og på jorda treffes et areal på én kvadratcentimeter hvert sekund av milliarder av nøytrinoer. På grunn av de svake vekselvirkningene som kjennetegner nøytrinoer passerer de aller fleste av disse nøytrinoene tvers gjennom jorda. Kilde: Store norske leksikon.

Vanlige nøytrinoer er de svakeste partiklene vi kjenner til. De kommer stort sett fra solen, har nesten ingen masse og er svært vanskelige å oppdage. De suser ustanselig og ufortrødent gjennom jordkloden – og kroppene våre – uten å kollidere med et eneste elektron, proton eller nøytron.

Høyenergi-nøytrinoer fra rommet er av et ganske annet kaliber enn sine lavenergi-slektninger. De er større og sannsynligheten for at de kolliderer i andre partikler er så stor at det regnes som en umulighet at de passerer gjennom jorden.

Det er derfor dataene fra ANITA og IceCube er så overraskende. Sjansen for at det skulle skje er tilsvarende å vinne hovedpremien i Lotto flere ganger på rad.

Detektoren ANITA henger under en heliumballong i Antarktis. Foto: Luke Batten (CC BY-SA 4.0)

Finner ingen forklaring

For å forklare observasjonene gjennom Standardmodellen er det blitt foreslått at det finnes en form for «nøytrinokanoner» i rommet som av og til spyr partikler mot jordkloden med en slik intensitet at noen slipper ut på andre siden av planeten.

Vi vet at slike «kanoner» eksisterer, men i de tilfellene vi blir truffet av slike regn, følger det med et ras av av andre partikler samtidig.

Forskere på antarktisobservatoriet IceCube har sett nærmere på denne forklaringen, men ikke funnet spor av noe nøytrinoregn.

– Vi så etter hendelser i syv år med IceCube-data, hendelser som samsvarte med vinkelen og lengden på ANITA-observasjonene og som du kan forvente å finne om det var et betydelig batteri med kosmiske neutrinokanoner der ute som skjøt på jorden. Men ingen dukket opp, sier fysiker Anastasia Barbano ved IceCube, ifølge Live Science.

Resultatene kan ikke helt utelukke at det finnes en partikkelkanon, men de «begrenser omfanget av muligheter stort, og eliminerer alle de mest sannsynlige scenariene og mange av de mindre sannsynlige», skrive nettsiden.

– Meldingen vi ønsker å formidle til publikum er at en astrofysisk standardmodell ikke fungerer, uansett hvordan du deler den opp, sier Barbano.

Oppdagelsen kan være snakk om en form for partikler vitenskapen ennå ikke kjenner til, men det er det for tidlig å si noe om.

Ifølge Barbano er verken ANITA eller IceCube spesielt godt egnet i jakten på mer data.

– Vi må vente på neste generasjon nøytrinodetektorer, sier hun.