Oppfordres til boikott av ny Mulan-film i Hong Kong

Teaseren til den nye Mulan-filmen høster ros på sosiale medier, men det oppfordres til boikott av filmen i Hong Kong.

Mens filmen høster ros på sosiale medier, oppfordres det til boikott av filmen i Hong Kong. CNN melder at grunnen til oppfordringen er at Liu Yifei, skuespilleren som spiller Mulan, tidligere i år viste sin støtte til politiet i Hong Kong. Dette er samtidig som politiet ble beskyldt for politi-brutalitet. Det som startet som en fredelig demonstrasjon, utviklet seg til en svært amper situasjon i den delvis kinesisk-styrte regionen.

Det anslås riktignok at filmen blir sluppet i mars 2020. Filmen er en nyinnspilling av Disney-klassikeren fra 1998. Filmen er basert på den kinesiske legenden Hua Mulan, som kinesiske myndigheter selv beksriver som "en av de mest kjente kinesiske folkehistoriene". Se traileren øverst i saken.

Les også Hongkong: Hundrevis av demonstranter fanget på universitetsområde