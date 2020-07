Oppsiktsvekkende funn: – Ett år gammel valp er 30 år i menneske-år

Forskere mener å ha motbevist at ett hundeår er syv menneskeår.

Den enkle huskeregelen om at ett menneske-år tilsvarer syv år i en hunds liv, kan vise seg å være feil.

Det mener i alle fall forskere ved Universitetet i California, San Diego, etter å ha utført en undersøkelse med 100 lodne labrador retrivere fra de var valper til de ble gamle.

Den oppsiktsvekkende studien deres, som er gjengitt i The Guardian, viser nemlig at valper kan være mye eldre enn først antatt, og at det faktisk røyner på med flere hundeår jo yngre hunden er, enn senere i livet.

– Dette gir mening

Funnene deres tilsier at en ett år gammel valp kan være 30 år gammel i hundeår, mens en 4 år gammel hund er rundt 54 år i hundeår. Som 14 år gammel er hunden egentlig i midten av 70-åra i hundeår.

– Dette gir mening når du tenker på det, tross alt kan en ni måneder gammel hund få valper, så vi visste allerede at 1:7-målet ikke var en nøyaktig måte å måle alder på, forteller studiets hovedforsker, dr. Trey Ideker i en pressemelding.

Forskerne har funnet dette ved å studere labradorenes genetiske data, hvor det viste seg at metylgruppene i hundens DNA utviklet seg mye raskere enn den gjør hos mennesker i det første leveåret. Med årene sakker dette imidlertid av og i sterk kontrast til menneskers aldersrate går det altså saktere jo eldre hundene blir.

Formelen forskerne jobbet ut fra er denne: menneskealder = 16 ln(hund_alder) + 31 (ln står for naturlig logaritme.)

Milepæler i hundens liv er ofte lik som for mennesker

Til tross for at en liten valp altså kan være eldre i hundeår enn først antatt, mener forskerne likevel at visse milepæler i en valps liv oppstår på omtrent samme tid som mennesker.

Når hunden er syv uker, som ville tilsvare ni måneder hos mennesker, får de nemlig tenner. Dessuten viste det seg at labradorenes forventede levetid er 12 år i menneske-år, som er 70 år i hundeår, som er omtrentlig likt menneskers gjennomsnittlige levealder i verden.

Forskerne påpeker at det er viktig å finne ut hva slags alder en hund har, spesielt med tanke på at veterinæren tar avgjørelser beregnet på hundens alder.

– Med tanke på hvor nært hunder bor med oss, kanskje nærmere enn noe annet dyr, så er en hunds miljømessige og kjemiske påvirkning veldig lik som for mennesker og de mottar også i nærheten av samme nivå helsehjelp. Det er også viktig at vi bedre kan forstå aldringsprosessen deres, ettersom veterinærer buruker den gamle 1:7-skalaen for å anslå en hunds alder og bruker den infoen til å sette diagnose og behandling, forteller Ideker.

Nå gjenstår det for forskerne å utføre den samme undersøkelser med flere raser, for å se om det samme oppstår uavhengig av rase.

